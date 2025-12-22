Закарпатський узвар на Святвечір — традиційний різдвяний рецепт з фото

Святковий узвар. Фото: gospodynka.com.ua

Узвар — один із найголовніших напоїв Святвечора, який символізує добробут, родинне тепло та продовження традицій. Закарпатський варіант вирізняється щедрою кількістю сухофруктів, глибоким смаком і природною солодкістю, що розкривається під час тривалого настоювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

вода — 7 л.;

яблука сушені — 300 г.;

груші сушені — 300 г.;

чорнослив — 200 г.;

мед — до свого смаку;

цукор — за бажанням.

Спосіб приготування

Сухофрукти ретельно промити у чистій воді кімнатної температури, залити водою на кілька хвилин, після чого воду злити та промити ще раз. Для кожного виду сухофруктів використовувати свіжу воду, щоб напій вийшов чистим і прозорим.

Сухофрукти для узвару. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука та груші викласти у велику каструлю, залити холодною водою та поставити на вогонь. Накрити кришкою й довести до кипіння. Після закипання додати чорнослив і продовжувати варити приблизно 10 хвилин на помірному вогні.

Приготування узвару. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти каструлю з плити, щільно накрити кришкою та залишити узвар настоюватися щонайменше на 5 годин. Чим довше напій настоюється, тим глибшим і насиченішим стає його смак. Перед подачею за бажанням додати мед або цукор, якщо потрібна додаткова солодкість.

