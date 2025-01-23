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Залейте печень кипятком и добавьте горчицу — супер "фишка"

23 января 2025 00:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как сделать печень нежной и мягкой — кулинарный секрет, который изменит вкус
Куриная печенька. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите узнать кулинарную фишку, которая изменит ваши блюда из печени? Залейте печень кипятком, добавьте горчицу — и получите нежную текстуру и насыщенный вкус. Этот простой секрет вас удивит!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • печень куриная — 700 г;
  • лук — 3-4 шт.
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • вода — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать куриную печень на порционные куски среднего размера, удаляя жировые прослойки. Поместить печень в дуршлаг, промыть под проточной водой и дать стечь лишней жидкости.

как сделать печень нежной и мягкой
Печень в воде. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить печень в глубокую емкость, залить кипятком и оставить на 3 минуты. Нарезать лук тонкими полукольцами, обжарить его на растительном масле до мягкости. Добавить немного соли и сахара для вкуса. Когда лук станет золотистым, добавить измельченный чеснок и обжаривать еще минуту.

Слить горячую воду с печени и переложить ее в сковороду к луку. Тушить под крышкой на среднем огне 3-5 минут. Смешать сметану с горчицей. Если сметана густая, разбавить ее водой и перемешать до однородности.

рецепт, как сделать печень нежной и мягкой
Печень со сметаной. Фото: smachnenke.com.ua

Залить печень с луком сметанным соусом, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимального, накрыть сковороду крышкой и тушить еще 10 минут. Проверить вкус соуса, при необходимости добавить специи. Подавать печень в сметанном соусе с любимым гарниром.

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