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Залийте печінку окропом та додайте гірчицю — супер "фішка"

23 січня 2025 00:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як зробити печінку ніжною і м'якою — кулінарний секрет, який змінить смак
Куряча печніка. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете дізнатися кулінарну фішку, яка змінить ваші страви з печінки? Залийте печінку окропом, додайте гірчицю — і отримаєте ніжну текстуру та насичений смак. Цей простий секрет вас здивує!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • печінка куряча — 700 г;
  • цибуля — 3-4 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • вода — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль, спеції — за смаком.

Спосіб приготування 

Нарізати курячу печінку на порційні шматки середнього розміру, видаляючи жирові прошарки. Помістити печінку в друшляк, промити під проточною водою і дати стекти зайвій рідині.

як зробити печінку ніжною і м'якою
Печніка у воді. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти печінку в глибоку ємність, залити окропом і залишити на 3 хвилини. Нарізати цибулю тонкими півкільцями, обсмажити її на олії до м’якості. Додати трохи солі та цукру для смаку. Коли цибуля стане золотистою, додати подрібнений часник і обсмажувати ще хвилину.

Злити гарячу воду з печінки і перекласти її в сковороду до цибулі. Тушкувати під кришкою на середньому вогні 3-5 хвилин. Змішати сметану з гірчицею. Якщо сметана густа, розбавити її водою і перемішати до однорідності.

рецепт, як зробити печінку ніжною і м'якою
Печінка зі сметаною. Фото: smachnenke.com.ua

Залити печінку з цибулею сметанним соусом, довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімального, накрити сковороду кришкою і тушкувати ще 10 хвилин. Перевірити смак соусу, за потреби додати спеції. Подавати печінку в сметанному соусі з улюбленим гарніром. 

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