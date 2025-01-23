Як зробити печінку ніжною і м'якою — кулінарний секрет, який змінить смак

Куряча печніка. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете дізнатися кулінарну фішку, яка змінить ваші страви з печінки? Залийте печінку окропом, додайте гірчицю — і отримаєте ніжну текстуру та насичений смак. Цей простий секрет вас здивує!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

печінка куряча — 700 г;

цибуля — 3-4 шт.;

часник — 2 зубчики;

сметана — 4 ст. л.;

вода — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль, спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати курячу печінку на порційні шматки середнього розміру, видаляючи жирові прошарки. Помістити печінку в друшляк, промити під проточною водою і дати стекти зайвій рідині.

Печніка у воді. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти печінку в глибоку ємність, залити окропом і залишити на 3 хвилини. Нарізати цибулю тонкими півкільцями, обсмажити її на олії до м’якості. Додати трохи солі та цукру для смаку. Коли цибуля стане золотистою, додати подрібнений часник і обсмажувати ще хвилину.

Злити гарячу воду з печінки і перекласти її в сковороду до цибулі. Тушкувати під кришкою на середньому вогні 3-5 хвилин. Змішати сметану з гірчицею. Якщо сметана густа, розбавити її водою і перемішати до однорідності.

Печінка зі сметаною. Фото: smachnenke.com.ua

Залити печінку з цибулею сметанним соусом, довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімального, накрити сковороду кришкою і тушкувати ще 10 хвилин. Перевірити смак соусу, за потреби додати спеції. Подавати печінку в сметанному соусі з улюбленим гарніром.

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