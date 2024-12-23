Заливное с языком — деликатес от Елены Хижной, заслуженной артистки Украины, простой рецепт

Заливное с языком. Фото: Скриншот YouTube @ lenakhizhnaya

Настоящий кулинарный шедевр — заливное с языком по рецепту Елены Хижной, заслуженной артистки Украины. Этот деликатес подарит вашей семье неповторимый вкус праздничного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Елена Хижная — Заслуженная артистка Украины !

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Вам понадобится:

говяжий язык — 1 шт. (приблизительно 600 г);

морковь — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

желатин — 20 г;

душистый перец — 5-6 горошин;

лавровый лист — 2-3 шт.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Говяжий язык тщательно промыть холодной водой. Затем положить его в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. После закипания воду слить, язык промыть, затем залить чистой водой и поставить на средний огонь. Варить язык около 1,5-2 часов до мягкости. За 30 минут до конца варки добавить в кастрюлю целый лук, лавровый лист, душистый перец и соль.

Говяжий язык. Фото: Скриншот YouTube @ lenakhizhnaya

Морковь очистить, помыть и порезать кружочками. Добавить морковь в кастрюлю за 30 минут до завершения варки языка, чтобы она успела свариться в бульоне.

Язык, лук и морковь. Фото: Скриншот YouTube @ lenakhizhnaya

Желатин растворить в небольшом количестве холодной воды (около 100 мл.) и оставить на 10-15 минут, чтобы он отек. Затем добавить его в горячий бульон с языком и хорошо перемешать, пока желатин не растворится.

Язык и морковь. Фото: Скриншот YouTube @ lenakhizhnaya

Язык вынуть из бульона, охладить и нарезать тонкими ломтиками. Кастрюлю с бульоном снять с огня и процедить через марлю или мелкое сито. В форму для заливного выложить нарезанный язык и морковь. Залить бульоном с желатином.

Приготовление заливного. Фото: Скриншот YouTube @ lenakhizhnaya

Дать заливному охладиться до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на несколько часов (лучше на ночь), чтобы оно хорошо застыло. Готовое заливное осторожно извлечь из формы, разрезать на порции и подавать на стол. При подаче можно украсить зеленью или добавить еще несколько ломтиков вареной моркови для красоты.

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