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Заливне з язиком — рецепт від заслуженої артистки України

23 грудня 2024 00:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Заливне з язиком — делікатес від Олени Хижної, заслуженої артистки України, простий рецепт
Заливне з язиком . Фото: Скриншот YouTube @lenakhizhnaya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Справжній кулінарний шедевр — заливне з язиком за рецептом Олени Хижної, заслуженої артистки України. Цей делікатес подарує вашій родині неповторний смак святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Олена Хижна — Заслужена артистка України!

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Вам знадобиться: 

  • яловичий язик — 1 шт. (приблизно 600 г);
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • желатин — 20 г;
  • духмяний перець — 5-6 горошин;
  • лавровий лист — 2-3 шт.;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Яловичий язик ретельно промити холодною водою. Потім покласти його в каструлю, залити холодною водою та довести до кипіння. Після закипання воду злити, язик промити, а потім залити чистою водою і поставити на середній вогонь. Варити язик близько 1,5-2 годин до м'якості. За 30 хвилин до кінця варіння додати в каструлю цілу цибулю, лавровий лист, духмяний перець і сіль.

рецепт заливного з язиком
Яловчий язик. Фото: Скриншот YouTube @lenakhizhnaya

Моркву очистити, помити та нарізати кружальцями. Додати моркву до каструлі за 30 хвилин до завершення варіння язика, щоб вона встигла зваритися в бульйоні.

як приготувати заливне з язиком
Язик, цибуля та морква. Фото: Скриншот YouTube @lenakhizhnaya

Желатин розчинити у невеликій кількості холодної води (приблизно 100 мл.) і залишити на 10-15 хвилин, щоб він набряк. Після цього додати його в гарячий бульйон з язиком і добре перемішати, поки желатин не розчиниться.

смачний холодець з яловичим язиком
Язик та морква. Фото: Скриншот YouTube @lenakhizhnaya

Язик вийняти з бульйону, охолодити і нарізати тонкими скибочками. Каструлю з бульйоном зняти з вогню і процідити через марлю або дрібне сито. У форму для заливного викласти нарізаний язик і моркву. Залити бульйоном з желатином.

рецепт смачного холодецю з яловичим язиком
Приготування заливного. Фото: Скриншот YouTube @lenakhizhnaya

Дати заливному охолонути до кімнатної температури, потім поставити в холодильник на кілька годин (краще на ніч), щоб воно добре застигло. Готове заливне обережно вийняти з форми, розрізати на порції і подавати на стіл. Під час подачі можна прикрасити зеленню або додати ще кілька скибочок вареної моркви для краси.

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