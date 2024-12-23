Заливне з язиком — делікатес від Олени Хижної, заслуженої артистки України, простий рецепт

Заливне з язиком . Фото: Скриншот YouTube @lenakhizhnaya

Справжній кулінарний шедевр — заливне з язиком за рецептом Олени Хижної, заслуженої артистки України. Цей делікатес подарує вашій родині неповторний смак святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Олена Хижна — Заслужена артистка України!

Читайте також:

Вам знадобиться:

яловичий язик — 1 шт. (приблизно 600 г);

морква — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

желатин — 20 г;

духмяний перець — 5-6 горошин;

лавровий лист — 2-3 шт.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Яловичий язик ретельно промити холодною водою. Потім покласти його в каструлю, залити холодною водою та довести до кипіння. Після закипання воду злити, язик промити, а потім залити чистою водою і поставити на середній вогонь. Варити язик близько 1,5-2 годин до м'якості. За 30 хвилин до кінця варіння додати в каструлю цілу цибулю, лавровий лист, духмяний перець і сіль.

Яловчий язик. Фото: Скриншот YouTube @lenakhizhnaya

Моркву очистити, помити та нарізати кружальцями. Додати моркву до каструлі за 30 хвилин до завершення варіння язика, щоб вона встигла зваритися в бульйоні.

Язик, цибуля та морква. Фото: Скриншот YouTube @lenakhizhnaya

Желатин розчинити у невеликій кількості холодної води (приблизно 100 мл.) і залишити на 10-15 хвилин, щоб він набряк. Після цього додати його в гарячий бульйон з язиком і добре перемішати, поки желатин не розчиниться.

Язик та морква. Фото: Скриншот YouTube @lenakhizhnaya

Язик вийняти з бульйону, охолодити і нарізати тонкими скибочками. Каструлю з бульйоном зняти з вогню і процідити через марлю або дрібне сито. У форму для заливного викласти нарізаний язик і моркву. Залити бульйоном з желатином.

Приготування заливного. Фото: Скриншот YouTube @lenakhizhnaya

Дати заливному охолонути до кімнатної температури, потім поставити в холодильник на кілька годин (краще на ніч), щоб воно добре застигло. Готове заливне обережно вийняти з форми, розрізати на порції і подавати на стіл. Під час подачі можна прикрасити зеленню або додати ще кілька скибочок вареної моркви для краси.

Раніше ми писали про один секрет, який зробить ваш холодець прозорим.

Також ми розповідали, як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину — перевірений спосіб.

Зверніть увагу, що ця олія краще підходить для смаження будь-яких продуктів і не шкодить здоров'ю.

Ще ми писали про те, якою олією правильно заправляти салати, щоб не нашкодити здоров'ю.