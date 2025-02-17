Заливной пирог на сметане с капустой на сковороде - быстрый и вкусный рецепт

Заливной пирог на сметане с капустой на сковороде
Этот заливной пирог на сметане с капустой покоряет с первого кусочка. Готовится всего за 30 минут, а результат — нежное, ароматное тесто и сочная капустная начинка. Идеальный вариант для тех, кто хочет вкусную выпечку без лишних усилий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- капуста — 300-350 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- лавровый листок — 1 шт.;
- соль, специи — по вкусу;
- масло — для жарки.
Для теста:
- сметана — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- мука — 120-140 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой.
Способ приготовления
Поджарьте нарезанный кубиком лук на разогретом масле до мягкости. Добавить натертую морковь, жарить еще 3-4 минуты, постоянно помешивая. Выложить нашинкованную капусту, тушить 20 минут, периодически перемешивая каждые 4-5 минут.
Добавить томатную пасту, тщательно перемешать и протушить еще несколько минут. Добавить соль, специи, лавровый лист, накрыть крышкой и оставить на 2 минуты.
В глубокой миске смешать яйца со сметаной, добавить муку, разрыхлитель и тщательно перемешать до однородности.
Сковородку слегка смазать растительным маслом, на дно выложить пергамент.
Вылить половину теста, сверху равномерно распределить тушеную капусту, а затем залить остатком теста. Готовить на минимальном огне под крышкой 15-20 минут. Осторожно перевернуть пирог и жарить еще 10 минут до румяной корочки.
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