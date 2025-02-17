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Заливной пирог на сметане с капустой на сковороде

17 февраля 2025 20:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Заливной пирог на сметане с капустой на сковороде - быстрый и вкусный рецепт
Заливной пирог с заливкой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот заливной пирог на сметане с капустой покоряет с первого кусочка. Готовится всего за 30 минут, а результат — нежное, ароматное тесто и сочная капустная начинка. Идеальный вариант для тех, кто хочет вкусную выпечку без лишних усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • капуста — 300-350 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • лавровый листок — 1 шт.;
  • соль, специи — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Для теста:

  • сметана — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • мука — 120-140 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой.

Способ приготовления

Поджарьте нарезанный кубиком лук на разогретом масле до мягкости. Добавить натертую морковь, жарить еще 3-4 минуты, постоянно помешивая. Выложить нашинкованную капусту, тушить 20 минут, периодически перемешивая каждые 4-5 минут.

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Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить томатную пасту, тщательно перемешать и протушить еще несколько минут. Добавить соль, специи, лавровый лист, накрыть крышкой и оставить на 2 минуты.

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Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В глубокой миске смешать яйца со сметаной, добавить муку, разрыхлитель и тщательно перемешать до однородности.

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Капуста и тесто. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сковородку слегка смазать растительным маслом, на дно выложить пергамент.

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Готовый пирог. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Вылить половину теста, сверху равномерно распределить тушеную капусту, а затем залить остатком теста. Готовить на минимальном огне под крышкой 15-20 минут. Осторожно перевернуть пирог и жарить еще 10 минут до румяной корочки.

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