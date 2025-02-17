Заливной пирог на сметане с капустой на сковороде - быстрый и вкусный рецепт

Заливной пирог с заливкой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Этот заливной пирог на сметане с капустой покоряет с первого кусочка. Готовится всего за 30 минут, а результат — нежное, ароматное тесто и сочная капустная начинка. Идеальный вариант для тех, кто хочет вкусную выпечку без лишних усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

капуста — 300-350 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

лавровый листок — 1 шт.;

соль, специи — по вкусу;

масло — для жарки.

Для теста:

сметана — 200 г;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

мука — 120-140 г;

разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой.

Способ приготовления

Поджарьте нарезанный кубиком лук на разогретом масле до мягкости. Добавить натертую морковь, жарить еще 3-4 минуты, постоянно помешивая. Выложить нашинкованную капусту, тушить 20 минут, периодически перемешивая каждые 4-5 минут.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить томатную пасту, тщательно перемешать и протушить еще несколько минут. Добавить соль, специи, лавровый лист, накрыть крышкой и оставить на 2 минуты.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В глубокой миске смешать яйца со сметаной, добавить муку, разрыхлитель и тщательно перемешать до однородности.

Капуста и тесто. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сковородку слегка смазать растительным маслом, на дно выложить пергамент.

Готовый пирог. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Вылить половину теста, сверху равномерно распределить тушеную капусту, а затем залить остатком теста. Готовить на минимальном огне под крышкой 15-20 минут. Осторожно перевернуть пирог и жарить еще 10 минут до румяной корочки.

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