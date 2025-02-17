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Заливний пиріг на сметані з капустою на сковороді

17 лютого 2025 20:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Заливний пиріг на сметані з капустою на сковороді — швидкий і смачний рецепт
Заливний пиріг. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей заливний пиріг на сметані з капустою підкорює з першого шматочка. Готується всього за 30 хвилин, а результат — ніжне, ароматне тісто та соковита капустяна начинка. Ідеальний варіант для тих, хто хоче смачну випічку без зайвих зусиль. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • капуста — 300-350 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • лавровий листок — 1 шт.;
  • сіль, спеції — за смаком;
  • олія — для смаження.

Для тіста:

  • сметана — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • борошно — 120-140 г;
  • розпушувач — 1 ч. л. з гіркою.

Спосіб приготування

Підсмажити нарізану кубиком цибулю на розігрітій олії до м’якості. Додати натерту моркву, смажити ще 3-4 хвилини, постійно помішуючи. Викласти нашатковану капусту, тушкувати 20 хвилин, періодично перемішуючи кожні 4-5 хвилин. 

заливний пиріг з капустою
Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати томатну пасту, ретельно перемішати й протушкувати ще кілька хвилин. Додати сіль, спеції, лавровий листок, накрити кришкою і залишити на 2 хвилини.

рецепт заливного пирога з капустою
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У глибокій мисці змішати яйця зі сметаною, додати борошно, розпушувач і ретельно перемішати до однорідності.

простий рецепт заливного пирога з капустою
Капуста та тісто. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сковорідку злегка змастити олією, на дно викласти пергамент.

рецепт заливного пирога з капустою на пательні
Готовий пиріг. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Вилити половину тіста, зверху рівномірно розподілити тушковану капусту, а потім залити залишком тіста. Готувати на мінімальному вогні під кришкою 15-20 хвилин. Обережно перевернути пиріг і смажити ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.

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