Заливний пиріг на сметані з капустою на сковороді — швидкий і смачний рецепт

Заливний пиріг. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Цей заливний пиріг на сметані з капустою підкорює з першого шматочка. Готується всього за 30 хвилин, а результат — ніжне, ароматне тісто та соковита капустяна начинка. Ідеальний варіант для тих, хто хоче смачну випічку без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

капуста — 300-350 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

лавровий листок — 1 шт.;

сіль, спеції — за смаком;

олія — для смаження.

Для тіста:

сметана — 200 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — за смаком;

борошно — 120-140 г;

розпушувач — 1 ч. л. з гіркою.

Спосіб приготування

Підсмажити нарізану кубиком цибулю на розігрітій олії до м’якості. Додати натерту моркву, смажити ще 3-4 хвилини, постійно помішуючи. Викласти нашатковану капусту, тушкувати 20 хвилин, періодично перемішуючи кожні 4-5 хвилин.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати томатну пасту, ретельно перемішати й протушкувати ще кілька хвилин. Додати сіль, спеції, лавровий листок, накрити кришкою і залишити на 2 хвилини.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У глибокій мисці змішати яйця зі сметаною, додати борошно, розпушувач і ретельно перемішати до однорідності.

Капуста та тісто. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сковорідку злегка змастити олією, на дно викласти пергамент.

Готовий пиріг. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Вилити половину тіста, зверху рівномірно розподілити тушковану капусту, а потім залити залишком тіста. Готувати на мінімальному вогні під кришкою 15-20 хвилин. Обережно перевернути пиріг і смажити ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.

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