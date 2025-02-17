Заливний пиріг на сметані з капустою на сковороді — швидкий і смачний рецепт

Заливний пиріг на сметані з капустою на сковороді
Цей заливний пиріг на сметані з капустою підкорює з першого шматочка. Готується всього за 30 хвилин, а результат — ніжне, ароматне тісто та соковита капустяна начинка. Ідеальний варіант для тих, хто хоче смачну випічку без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- капуста — 300-350 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- лавровий листок — 1 шт.;
- сіль, спеції — за смаком;
- олія — для смаження.
Для тіста:
- сметана — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- борошно — 120-140 г;
- розпушувач — 1 ч. л. з гіркою.
Спосіб приготування
Підсмажити нарізану кубиком цибулю на розігрітій олії до м’якості. Додати натерту моркву, смажити ще 3-4 хвилини, постійно помішуючи. Викласти нашатковану капусту, тушкувати 20 хвилин, періодично перемішуючи кожні 4-5 хвилин.
Додати томатну пасту, ретельно перемішати й протушкувати ще кілька хвилин. Додати сіль, спеції, лавровий листок, накрити кришкою і залишити на 2 хвилини.
У глибокій мисці змішати яйця зі сметаною, додати борошно, розпушувач і ретельно перемішати до однорідності.
Сковорідку злегка змастити олією, на дно викласти пергамент.
Вилити половину тіста, зверху рівномірно розподілити тушковану капусту, а потім залити залишком тіста. Готувати на мінімальному вогні під кришкою 15-20 хвилин. Обережно перевернути пиріг і смажити ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.
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