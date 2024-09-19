Заливной пирог с луком и яйцом — полезный рецепт для фигуры

Пирог с луком и яйцом. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Заливной пирог с луком и яйцом — это простой, но невероятно вкусный рецепт, который порадует вас своей пользой для фигуры. Легкий, ароматный и насыщенный, он станет отличным вариантом для здорового ужина или перекуса, не требуя сложных ингредиентов и много времени на приготовление.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

150 г греческого йогурта (9-10%), или сметаны (10%) (6 ст. л);

150 г яйца (3 шт);

120 г рисовой муки (5 ст. л. с горкой);

5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);

3 г соли (щепотка);

10 мл растительного масла (2 ч. л., для смазывания формы).

Для начинки:

200 г зеленого лука (пучок);

3 вареных яйца;

30 г шпината (1/3 пучка);

20 г укропа (1/3 пучка);

1 ст. л. растительного масла;

2 г соли (щепотка).

Способ приготовления

Для начала приготовьте начинку. Мелко нарежьте шпинат, укроп и лук, яйца нарежьте кубиками. Посолите, добавьте масло, перемешайте.

Начинка для пирога. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Затем приготовьте тесто. Смешайте яйца и йогурт, добавьте соль, перемешайте. Смешайте рисовую муку и разрыхлитель.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте муку с разрыхлителем в яично-йогуртовую массу, перемешайте. Смажьте форму растительным маслом (размер формы 25 см х18 см). Соедините начинку с тестом, перемешайте, вылейте в форму, разровняйте. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку на 35-40 минут.

Пирог в форме для запекания. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Для глазировки 1 желток перемешайте с 1 ст. л. молока. За 3-4 минуты до готовности пирога смажьте его тонким слоем глазировки. Дайте готовому пирогу остыть.

Готовый пирог. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

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