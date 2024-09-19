Заливной пирог с луком и яйцом — полезный рецепт для фигуры

Заливной пирог с луком и яйцом — получается очень вкусно и полезно для фигуры
Заливной пирог с луком и яйцом — это простой, но невероятно вкусный рецепт, который порадует вас своей пользой для фигуры. Легкий, ароматный и насыщенный, он станет отличным вариантом для здорового ужина или перекуса, не требуя сложных ингредиентов и много времени на приготовление.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 150 г греческого йогурта (9-10%), или сметаны (10%) (6 ст. л);
- 150 г яйца (3 шт);
- 120 г рисовой муки (5 ст. л. с горкой);
- 5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);
- 3 г соли (щепотка);
- 10 мл растительного масла (2 ч. л., для смазывания формы).
Для начинки:
- 200 г зеленого лука (пучок);
- 3 вареных яйца;
- 30 г шпината (1/3 пучка);
- 20 г укропа (1/3 пучка);
- 1 ст. л. растительного масла;
- 2 г соли (щепотка).
Способ приготовления
Для начала приготовьте начинку. Мелко нарежьте шпинат, укроп и лук, яйца нарежьте кубиками. Посолите, добавьте масло, перемешайте.
Затем приготовьте тесто. Смешайте яйца и йогурт, добавьте соль, перемешайте. Смешайте рисовую муку и разрыхлитель.
Добавьте муку с разрыхлителем в яично-йогуртовую массу, перемешайте. Смажьте форму растительным маслом (размер формы 25 см х18 см). Соедините начинку с тестом, перемешайте, вылейте в форму, разровняйте. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку на 35-40 минут.
Для глазировки 1 желток перемешайте с 1 ст. л. молока. За 3-4 минуты до готовности пирога смажьте его тонким слоем глазировки. Дайте готовому пирогу остыть.
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