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Заливной пирог с луком и яйцом — получается очень вкусно и полезно для фигуры

19 сентября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Заливной пирог с луком и яйцом — полезный рецепт для фигуры
Пирог с луком и яйцом. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Оксана Харченко - Редактор

Заливной пирог с луком и яйцом — это простой, но невероятно вкусный рецепт, который порадует вас своей пользой для фигуры. Легкий, ароматный и насыщенный, он станет отличным вариантом для здорового ужина или перекуса, не требуя сложных ингредиентов и много времени на приготовление.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 150 г греческого йогурта (9-10%), или сметаны (10%) (6 ст. л);
  • 150 г яйца (3 шт);
  • 120 г рисовой муки (5 ст. л. с горкой);
  • 5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);
  • 3 г соли (щепотка);
  • 10 мл растительного масла (2 ч. л., для смазывания формы).

Для начинки: 

  • 200 г зеленого лука (пучок);
  • 3 вареных яйца;
  • 30 г шпината (1/3 пучка);
  • 20 г укропа (1/3 пучка);
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 2 г соли (щепотка). 

Способ приготовления 

Для начала приготовьте начинку. Мелко нарежьте шпинат, укроп и лук, яйца нарежьте кубиками. Посолите, добавьте масло, перемешайте.

заливной пирог с луком и яйцом
Начинка для пирога. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Затем приготовьте тесто. Смешайте яйца и йогурт, добавьте соль, перемешайте. Смешайте рисовую муку  и разрыхлитель.

рецепт заливного пирога с луком и яйцом
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте муку с разрыхлителем в яично-йогуртовую массу, перемешайте. Смажьте форму растительным маслом (размер формы 25 см х18 см). Соедините начинку с тестом, перемешайте, вылейте в форму, разровняйте. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку на 35-40 минут.

простой рецепт заливного пирога с луком и яйцом
Пирог в форме для запекания. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Для глазировки 1 желток перемешайте с 1 ст. л. молока. За 3-4 минуты до готовности пирога смажьте его тонким слоем глазировки. Дайте готовому пирогу остыть.

рецепт вкусного и полезного заливного пирога с луком и яйцом
Готовый пирог. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

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