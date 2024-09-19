Заливний пиріг з цибулею та яйцем – корисний рецепт для фігури

Пиріг з цибулею та яйцем. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Заливний пиріг з цибулею та яйцем — це простий, але неймовірно смачний рецепт, який порадує вас своєю користю для фігури. Легкий, ароматний та насичений, він стане чудовим варіантом для здорової вечері чи перекушування, не вимагаючи складних інгредієнтів та багато часу на приготування.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

150 г грецького йогурту (9-10%), або сметани (10%) (6 ст. л);

150 г яйця (3 шт.);

120 г рисового борошна (5 ст. л. з гіркою);

5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою);

3 г солі (щіпка);

10 мл олії (2 ч. л., для змащування форми).

Для начинки:

200 г зеленої цибулі (пучок);

3 варені яйця;

30 г шпинату (1/3 пучка);

20 г кропу (1/3 пучка);

1 ст. л. рослинної олії;

2 г солі (щіпка).

Спосіб приготування

Для початку приготуйте начинку. Дрібно наріжте шпинат, кріп та цибулю, яйця наріжте кубиками. Посоліть, додайте олію, перемішайте.

Начинка для пирога. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Потім приготуйте тісто. Змішайте яйця та йогурт, додайте сіль, перемішайте. Змішайте рисове борошно та розпушувач.

Приготування тіста. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додати борошно з розпушувачем в яєчно-йогуртову масу, перемішайте. Змастіть форму олією (розмір форми 25 см х18 см). З'єднайте начинку з|із| тестом, перемішайте, вилийте у форму, розрівняйте. Відправте в розігріту до 180 °С духовку на 35-40 хвилин.

Пиріг у формі для запікання. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Для глазурування 1 жовток перемішайте з|із| 1 ст. л. молока. За 3-4 хвилини до готовності пирога змастіть тонким шаром глазурування. Дайте готовому пирогу охолонути.

Готовий пиріг. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

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