Вкусный завтрак за 15 минут вместо банальных бутербродов — рецепт приготовления

Вместо банальных бутербродов — хачапури на завтрак за 15 мин
Надоели традиционные бутерброды? Приготовьте вкусный и быстрый завтрак за 15 минут, который станет отличным началом дня. Этот простой и вкусный рецепт удивит своим вкусом и быстротой приготовления.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 20 г живых или 7 г сухих дрожжей;
- 15 г сахара;
- 230 г теплого молока;
- 5 г соли;
- 3 желтка;
- 30 г масла;
- 450-470 г муки.
Для начинки:
- 800 г сыра (сулугуни + адыгейский);
- 2 белка;
- соль по вкусу.
Дополнительно:
- 1 белок для смазки;
- 200 г сыра для посыпки.
Способ приготовления
Смешать дрожжи с сахаром, влить теплое молоко, хорошо перемешать, оставить на 15-20 минут для активации дрожжей.
Добавить желтки, соль, растопленное масло и перемешать. Частями добавлять муку и замесить тесто пищевой пленкой и оставить на 1-1,5 часа в теплом месте.
Для начинки натереть сыр на терке, добавить белки, соль по вкусу и хорошо перемешать. Разделить массу на 2 части и сформировать шарики.
Разделить тесто на 2 части, раскатать круглые лепешки, выложить сирную начинку посередине, завернуть тесто, плотно запечатать, чтобы начинка оказалась внутри.
Аккуратно раскатать лепешку, проколоть зубочисткой, чтобы выпустить воздух изнутри. Накрыть полотенцем и оставить на 15 минут.
Смазать белком, сделать дырочку по середине, посыпать сверху сыром.
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