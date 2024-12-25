Вкусный завтрак за 15 минут вместо банальных бутербродов — рецепт приготовления

Сырная выпечка. Фото: gospodynka.com.ua

Надоели традиционные бутерброды? Приготовьте вкусный и быстрый завтрак за 15 минут, который станет отличным началом дня. Этот простой и вкусный рецепт удивит своим вкусом и быстротой приготовления.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

20 г живых или 7 г сухих дрожжей;

15 г сахара;

230 г теплого молока;

5 г соли;

3 желтка;

30 г масла;

450-470 г муки.

Для начинки:

800 г сыра (сулугуни + адыгейский);

2 белка;

соль по вкусу.

Дополнительно:

1 белок для смазки;

200 г сыра для посыпки.

Способ приготовления

Смешать дрожжи с сахаром, влить теплое молоко, хорошо перемешать, оставить на 15-20 минут для активации дрожжей.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить желтки, соль, растопленное масло и перемешать. Частями добавлять муку и замесить тесто пищевой пленкой и оставить на 1-1,5 часа в теплом месте.

Готовое тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натереть сыр на терке, добавить белки, соль по вкусу и хорошо перемешать. Разделить массу на 2 части и сформировать шарики.

Тесто и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на 2 части, раскатать круглые лепешки, выложить сирную начинку посередине, завернуть тесто, плотно запечатать, чтобы начинка оказалась внутри.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Аккуратно раскатать лепешку, проколоть зубочисткой, чтобы выпустить воздух изнутри. Накрыть полотенцем и оставить на 15 минут.

Смазать белком, сделать дырочку по середине, посыпать сверху сыром.

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