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Замість банальних бутербродів — хачапурі на сніданок за 15 хв

25 грудня 2024 06:06
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачний сніданок за 15 хвилин замість банальних бутербродів — рецепт приготування
Сирна випічка. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Набридли традиційні бутерброди? Виготовіть смачний і швидкий сніданок за 15 хвилин, який стане відмінним початком дня. Цей простий і смачний рецепт здивує своїм смаком і швидкістю приготування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 20 г живих або 7 г сухих дріжджів;
  • 15 г цукру;
  • 230 г молока теплого;
  • 5 г солі;
  • 3 жовтки;
  • 30 г масла;
  • 450-470 г борошна. 

Для начинки:

  • 800 г сиру (сулугуні + адигейський);
  • 2 білки;
  • сіль за смаком. 

Додатково:

  • 1 білок для змащування;
  • 200 г сиру для посипання. 

Спосіб приготування

Змішати дріжджі з цукром, влити тепле молоко, добре перемішати, залишити на 15-20 хвилин для активації дріжджів.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати жовтки, сіль, розтоплене масло і перемішати. Частинами додавати борошно та замісити тісто. Накрити тісто харчовою плівкою і залишити на 1-1,5 години в теплому місці.

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Готове тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натерти сир на терці, додати білки, сіль за смаком і добре перемішати. Поділити масу на 2 частини і сформувати кульки.

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Тісто та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на 2 частини, розкачати круглі коржики, викласти сирну начинку по середині, завернути тісто, щільно запечатати, щоб начинка опинилась всередині.

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Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Акуратно розкачати коржик, проколоти зубочисткою, щоб випустити повітря зсередини. Накрити рушником і залишити на 15 хвилин. Викласти на форму для випікання, застелену пергаментом.

Змастити білком, зробити дірочку по середині, посипати зверху сиром. Випікати у розігрітій духовці при температурі 190 градусів близько 15-20 хвилин.

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