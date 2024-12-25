Смачний сніданок за 15 хвилин замість банальних бутербродів — рецепт приготування

Замість банальних бутербродів — хачапурі на сніданок за 15 хв
Набридли традиційні бутерброди? Виготовіть смачний і швидкий сніданок за 15 хвилин, який стане відмінним початком дня. Цей простий і смачний рецепт здивує своїм смаком і швидкістю приготування.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 20 г живих або 7 г сухих дріжджів;
- 15 г цукру;
- 230 г молока теплого;
- 5 г солі;
- 3 жовтки;
- 30 г масла;
- 450-470 г борошна.
Для начинки:
- 800 г сиру (сулугуні + адигейський);
- 2 білки;
- сіль за смаком.
Додатково:
- 1 білок для змащування;
- 200 г сиру для посипання.
Спосіб приготування
Змішати дріжджі з цукром, влити тепле молоко, добре перемішати, залишити на 15-20 хвилин для активації дріжджів.
Додати жовтки, сіль, розтоплене масло і перемішати. Частинами додавати борошно та замісити тісто. Накрити тісто харчовою плівкою і залишити на 1-1,5 години в теплому місці.
Для начинки натерти сир на терці, додати білки, сіль за смаком і добре перемішати. Поділити масу на 2 частини і сформувати кульки.
Поділити тісто на 2 частини, розкачати круглі коржики, викласти сирну начинку по середині, завернути тісто, щільно запечатати, щоб начинка опинилась всередині.
Акуратно розкачати коржик, проколоти зубочисткою, щоб випустити повітря зсередини. Накрити рушником і залишити на 15 хвилин. Викласти на форму для випікання, застелену пергаментом.
Змастити білком, зробити дірочку по середині, посипати зверху сиром. Випікати у розігрітій духовці при температурі 190 градусів близько 15-20 хвилин.
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