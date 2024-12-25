Смачний сніданок за 15 хвилин замість банальних бутербродів — рецепт приготування

Сирна випічка. Фото: gospodynka.com.ua

Набридли традиційні бутерброди? Виготовіть смачний і швидкий сніданок за 15 хвилин, який стане відмінним початком дня. Цей простий і смачний рецепт здивує своїм смаком і швидкістю приготування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

20 г живих або 7 г сухих дріжджів;

15 г цукру;

230 г молока теплого;

5 г солі;

3 жовтки;

30 г масла;

450-470 г борошна.

Для начинки:

800 г сиру (сулугуні + адигейський);

2 білки;

сіль за смаком.

Додатково:

1 білок для змащування;

200 г сиру для посипання.

Спосіб приготування

Змішати дріжджі з цукром, влити тепле молоко, добре перемішати, залишити на 15-20 хвилин для активації дріжджів.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати жовтки, сіль, розтоплене масло і перемішати. Частинами додавати борошно та замісити тісто. Накрити тісто харчовою плівкою і залишити на 1-1,5 години в теплому місці.

Готове тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натерти сир на терці, додати білки, сіль за смаком і добре перемішати. Поділити масу на 2 частини і сформувати кульки.

Тісто та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на 2 частини, розкачати круглі коржики, викласти сирну начинку по середині, завернути тісто, щільно запечатати, щоб начинка опинилась всередині.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Акуратно розкачати коржик, проколоти зубочисткою, щоб випустити повітря зсередини. Накрити рушником і залишити на 15 хвилин. Викласти на форму для випікання, застелену пергаментом.

Змастити білком, зробити дірочку по середині, посипати зверху сиром. Випікати у розігрітій духовці при температурі 190 градусів близько 15-20 хвилин.

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