Топ-6 соусов вместо майонеза — вкусно, полезно и идеально для праздничных салатов

Салат с овощами. Фото: Freepik

Хотите сделать праздничные салаты не только вкусными, но и полезными? Мы собрали топ-6 соусов, которые легко заменят майонез и добавят вашим блюдам особый шарм. Попробуйте и удивите гостей.

Новини.LIVE расскажут про соусы, которые подойдут для заправки салатов, сделают блюда легче, ярче и добавят нотку оригинальности вашему меню. Давайте разберемся, какие варианты можно попробовать.

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Майонез — привычный гость на праздничном столе. Однако если хочется чего-то нового или вы следите за здоровьем, существует множество альтернатив, которые ничуть не уступают по вкусу.

Праздничная закуска. Фото: Freepik

1. Йогуртовый соус с чесноком и зеленью

Идеальная альтернатива для тех, кто хочет сохранить кремовую текстуру, но сделать соус менее калорийным.

Вам понадобится:

натуральный йогурт;

измельченный чеснок;

укроп;

петрушка;

соль;

немного лимонного сока.

Способ приготовления

Смешать все компоненты до однородной массы. Такой соус прекрасно сочетается с овощными и мясными салатами.

2. Медово-горчичная заправка

Для любителей сладковатых оттенков в блюдах.

Вам понадобится:

горчица (желательно дижонская);

мед;

оливковое масло;

сок лимона.

Способ приготовления

Соединить ингредиенты в пропорциях по вкусу. Этот соус идеально подходит для салатов с курицей или зеленью.

3. Авокадо-крем

Питательный и бархатистый вариант для гурманов.

Вам понадобится:

спелое авокадо;

лимонный сок;

немного соли и перца;

пару ложек воды для нужной консистенции.

Способ приготовления

Авокадо размять вилкой или взбить блендером, добавив остальные компоненты.

4. Классический винегрет

Не путайте с салатом! Этот соус — проверенная временем альтернатива.

Вам понадобится:

оливковое масло;

яблочный уксус;

соль;

перец;

немного горчицы.

Способ приготовления

Все тщательно перемешать и добавить в салат непосредственно перед подачей.

5. Сметанный соус с паприкой

Простой, но очень вкусный вариант.

Вам понадобится:

сметана;

сладкая паприка;

соль;

мелко нарезанный чеснок.

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты и дать немного настояться. Отличный выбор для овощных салатов.

6. Ореховый соус

Необычная и насыщенная заправка для тех, кто любит яркий вкус.

Вам понадобится:

грецкие орехи (измельченные);

чеснок;

лимонный сок;

оливковое масло;

соль.

Способ приготовления

Орехи измельчить в крошку, добавить остальные компоненты и перемешать.

Масло и салат. Фото: Freepik

Какой соус выбрать

Для легких салатов подойдут йогуртовый или сметанный соусы. Медово-горчичная заправка и винегрет хороши для зелёных и мясных блюд. А авокадо-крем и ореховый соус станут прекрасным дополнением к более сложным салатам.

Экспериментируйте с вкусами и удивляйте гостей! Новый подход к заправкам сделает ваш стол не только красивым, но и полезным.

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