Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Вместо майонеза — топ-6 полезных соусов для праздничных салатов arrow

Вместо майонеза — топ-6 полезных соусов для праздничных салатов

3 декабря 2024 20:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Топ-6 соусов вместо майонеза — вкусно, полезно и идеально для праздничных салатов
Салат с овощами. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите сделать праздничные салаты не только вкусными, но и полезными? Мы собрали топ-6 соусов, которые легко заменят майонез и добавят вашим блюдам особый шарм. Попробуйте и удивите гостей. 

Новини.LIVE расскажут про соусы, которые подойдут для заправки салатов, сделают блюда легче, ярче и добавят нотку оригинальности вашему меню. Давайте разберемся, какие варианты можно попробовать.

Читайте также:

Майонез — привычный гость на праздничном столе. Однако если хочется чего-то нового или вы следите за здоровьем, существует множество альтернатив, которые ничуть не уступают по вкусу.

рецепт вкусного соуса вместо майонеза на новый год 2025
Праздничная закуска. Фото: Freepik

1. Йогуртовый соус с чесноком и зеленью

Идеальная альтернатива для тех, кто хочет сохранить кремовую текстуру, но сделать соус менее калорийным.

Вам понадобится: 

  • натуральный йогурт;
  • измельченный чеснок;
  • укроп;
  • петрушка;
  • соль;
  • немного лимонного сока.

Способ приготовления 

Смешать все компоненты до однородной массы. Такой соус прекрасно сочетается с овощными и мясными салатами.

2. Медово-горчичная заправка

Для любителей сладковатых оттенков в блюдах.

Вам понадобится:

  • горчица (желательно дижонская);
  • мед;
  • оливковое масло;
  • сок лимона.

Способ приготовления

Соединить ингредиенты в пропорциях по вкусу. Этот соус идеально подходит для салатов с курицей или зеленью.

3. Авокадо-крем

Питательный и бархатистый вариант для гурманов.

Вам понадобится:

  • спелое авокадо;
  • лимонный сок;
  • немного соли и перца;
  • пару ложек воды для нужной консистенции.

Способ приготовления

Авокадо размять вилкой или взбить блендером, добавив остальные компоненты.

4. Классический винегрет

Не путайте с салатом! Этот соус — проверенная временем альтернатива.

Вам понадобится:

  • оливковое масло;
  • яблочный уксус;
  • соль;
  • перец;
  • немного горчицы.

Способ приготовления

Все тщательно перемешать и добавить в салат непосредственно перед подачей.

5. Сметанный соус с паприкой

Простой, но очень вкусный вариант.

Вам понадобится:

  • сметана;
  • сладкая паприка;
  • соль;
  • мелко нарезанный чеснок.

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты и дать немного настояться. Отличный выбор для овощных салатов.

6. Ореховый соус

Необычная и насыщенная заправка для тех, кто любит яркий вкус.

Вам понадобится:

  • грецкие орехи (измельченные);
  • чеснок;
  • лимонный сок;
  • оливковое масло;
  • соль.

Способ приготовления 

Орехи измельчить в крошку, добавить остальные компоненты и перемешать.

чем заправить салат вместо майонеза
Масло и салат. Фото: Freepik

Какой соус выбрать

Для легких салатов подойдут йогуртовый или сметанный соусы. Медово-горчичная заправка и винегрет хороши для зелёных и мясных блюд. А авокадо-крем и ореховый соус станут прекрасным дополнением к более сложным салатам.

Экспериментируйте с вкусами и удивляйте гостей! Новый подход к заправкам сделает ваш стол не только красивым, но и полезным.

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025 .

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.

А вместо "Оливье" предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".

салат рецепты домашний майонез закуска соус Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:27 Водители категории В могут водить С во время войны — решение суда

20:57 Сибига и Блинкен подписали Меморандум об энергосистеме

20:40 Ситуация на фронте и энергетика — вечернее обращение Зеленского

20:28 Известный журналист "уничтожил" тренера Полесья за ужасную игру

20:20 Синоптики предупредили водителей и пешеходов об угрозе завтра

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

20:15 Во Львове Остап Стахив вышел из СИЗО — за него внесли залог

20:01 На Одесчине появятся платные дороги — когда

20:00 Что будет с бронированием при восстановлении на аспирантуре

19:25 Зеленский отреагировал на исследование о краже детей из ВОТ

19:21 Венедиктова сообщила, в каких видах спорта выступают россияне

21:27 Водители категории В могут водить С во время войны — решение суда

20:57 Сибига и Блинкен подписали Меморандум об энергосистеме

20:40 Ситуация на фронте и энергетика — вечернее обращение Зеленского

20:28 Известный журналист "уничтожил" тренера Полесья за ужасную игру

20:20 Синоптики предупредили водителей и пешеходов об угрозе завтра

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

20:15 Во Львове Остап Стахив вышел из СИЗО — за него внесли залог

20:01 На Одесчине появятся платные дороги — когда

20:00 Что будет с бронированием при восстановлении на аспирантуре

19:25 Зеленский отреагировал на исследование о краже детей из ВОТ

19:21 Венедиктова сообщила, в каких видах спорта выступают россияне

Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК