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Замість майонезу — топ-6 корисних соусів для святкових салатів

3 грудня 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Топ-6 соусів замість майонезу — смачно, корисно та ідеально для святкових салатів
Салат з овочами. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Бажаєте зробити святкові салати не лише смачними, а й корисними? Ми зібрали топ-6 соусів, які легко замінять майонез та додадуть вашим стравам особливий шарм. Спробуйте та здивуйте гостей.

Новини.LIVE розкажуть про соуси, які підійдуть для заправки салатів, зроблять страви легшими, яскравішими та додадуть нотку оригінальності вашому меню. Давайте розберемося, які варіанти можна спробувати.

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Майонез — звичний гість на святковому столі. Однак якщо хочеться чогось нового або ви стежите за здоров'ям, існує безліч альтернатив, які не поступаються до смаку.

рецепт смачного соусу замість майонезу на новий рік 2025
Святкова закуска. Фото: Freepik

1. Йогуртовий соус із часником та зеленню

Ідеальна альтернатива для тих, хто хоче зберегти кремову текстуру, але зробити соус менш калорійним.

Вам знадобиться:

  • натуральний йогурт;
  • подрібнений часник;
  • кріп;
  • петрушка;
  • сіль;
  • трохи лимонного соку.

Спосіб приготування

Змішати усі компоненти до однорідної маси. Такий соус чудово поєднується з овочевими та м'ясними салатами.

2. Медово-гірчичне заправлення

Для любителів солодкуватих відтінків у стравах.

Вам знадобиться:

  • гірчиця (бажано дижонська);
  • мед;
  • оливкова олія;
  • сік лимона.

Спосіб приготування

З'єднати інгредієнти у пропорціях до смаку. Цей соус ідеально підходить для салатів із куркою чи зеленню.

3. Авокадо-крем

Поживний та бархатистий варіант для гурманів.

Вам знадобиться:

  • стигле авокадо;
  • лимонний сік;
  • трохи солі та перцю;
  • пари ложок води для потрібної консистенції.

Спосіб приготування

Авокадо розім'яти виделкою або збити блендером, додавши решту компонентів.

4. Класичний вінегрет

Не плутайте із салатом! Цей соус — перевірена часом альтернатива.

Вам знадобиться:

  • оливкова олія;
  • яблучний оцет;
  • сіль;
  • перець;
  • трохи гірчиці.

Спосіб приготування

Все ретельно перемішати і додати салат безпосередньо перед подачею.

5. Сметанний соус з паприкою

Простий, але дуже смачний варіант.

Вам знадобиться:

  • сметана;
  • солодка паприка;
  • сіль;
  • дрібно нарізаний часник.

Спосіб приготування

Змішати всі інгредієнти та дати трохи настоятися. Відмінний вибір для овочевих салатів.

6. Горіховий соус

Незвичайна та насичена заправка для тих, хто любить яскравий смак.

Вам знадобиться:

  • волоські горіхи (подрібнені);
  • часник;
  • лимонний сік;
  • оливкова олія;
  • сіль.

Спосіб приготування

Горіхи подрібнити в крихту, додати інші компоненти і перемішати.

чим заправити салат замість майонезу
Олія та салат. Фото: Freepik

Який соус вибрати

Для легких салатів підійдуть йогуртовий чи сметанний соуси. Медово-гірчична заправка та вінегрет хороші для зелених та м'ясних страв. А авокадо-крем та горіховий соус стануть чудовим доповненням до складніших салатів.

Експериментуйте зі смаками та дивуйте гостей! Новий підхід до заправок зробить ваш стіл не лише гарним, а й корисним.

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