Салат Монах с курицей — достойная альтернатива Оливье и Шуби на праздничный стол

Вместо "Оливье" или "Шубы" салат "Монах" — блюдо с курицей на НГ
Ищете, чем удивить гостей на праздничном столе? Салат "Монах" с курицей — отличная альтернатива классическим "Оливье" или "Шубе". Нежный, сытный и одновременно легкий — этот рецепт станет изюминкой вашего застолья.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриное филе — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- майонез — 5 ст.л.;
- картофель — 4 шт.;
- яйца — 5 шт.;
- огурцы соленые — 4 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- сыр — 150 г;
- соль — ½ ч.л.
Способ приготовления
Отвариваем до готовности куриное филе и картофель, варим вкрутую яйца. Измельчаем филе на волокна, натираем морковь на крупной терке, а чеснок — на мелкой. Смешиваем в миске морковь, чеснок и столовую ложку майонеза, перемешиваем.
Очищенный картофель натираем на крупной терке, как и вареные яйца. Нарезаем маленьким кубиком соленые огурцы, шинкуем мелко зеленый лук. Натираем на большой терке сыр. В кулинарное кольцо выкладываем картофельный слой, солим и смазываем сеточкой из майонеза.
Высыпаем на картофельный слой соленые огурцы, смазываем майонезом. На огуречный слой кладем филе, утрамбовываем. Покрываем слой мяса тонкой сеточкой из майонеза.
Высыпаем на мясной слой лук и яйца, утрамбовываем слой и покрываем майонезом. На слой яиц выкладываем морковь с чесноком. Верхушку покрываем творожной шапочкой. По желанию салат можно украсить зеленью — кинзой и петрушкой. Выходит вкусный слоеный салат "Монах".
Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.
Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.
Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025 года.
Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.
Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.
А вместо "Оливье" предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".
Читайте Новини.LIVE!