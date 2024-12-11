Салат Монах с курицей — достойная альтернатива Оливье и Шуби на праздничный стол

Салат "Монах". Фото: smachnenke.com.ua

Ищете, чем удивить гостей на праздничном столе? Салат "Монах" с курицей — отличная альтернатива классическим "Оливье" или "Шубе". Нежный, сытный и одновременно легкий — этот рецепт станет изюминкой вашего застолья.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

куриное филе — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

майонез — 5 ст.л.;

картофель — 4 шт.;

яйца — 5 шт.;

огурцы соленые — 4 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

сыр — 150 г;

соль — ½ ч.л.

Способ приготовления

Отвариваем до готовности куриное филе и картофель, варим вкрутую яйца. Измельчаем филе на волокна, натираем морковь на крупной терке, а чеснок — на мелкой. Смешиваем в миске морковь, чеснок и столовую ложку майонеза, перемешиваем.

Очищенный картофель натираем на крупной терке, как и вареные яйца. Нарезаем маленьким кубиком соленые огурцы, шинкуем мелко зеленый лук. Натираем на большой терке сыр. В кулинарное кольцо выкладываем картофельный слой, солим и смазываем сеточкой из майонеза.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Высыпаем на картофельный слой соленые огурцы, смазываем майонезом. На огуречный слой кладем филе, утрамбовываем. Покрываем слой мяса тонкой сеточкой из майонеза.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Высыпаем на мясной слой лук и яйца, утрамбовываем слой и покрываем майонезом. На слой яиц выкладываем морковь с чесноком. Верхушку покрываем творожной шапочкой. По желанию салат можно украсить зеленью — кинзой и петрушкой. Выходит вкусный слоеный салат "Монах".

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