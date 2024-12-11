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Замість "Олів’є" чи "Шуби" салат "Монах" — страва з куркою на НР

11 грудня 2024 13:35
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Монах із куркою — гідна альтернатива Олів’є та Шубі на святковий стіл
Салат "Монах". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте, чим здивувати гостей на святковому столі? Салат "Монах" із куркою — чудова альтернатива класичним "Олів’є" чи "Шубі". Ніжний, ситний і водночас легкий — цей рецепт стане родзинкою вашого застілля. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • куряче філе — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • майонез — 5 ст.л.;
  • картопля — 4 шт.;
  • яйця — 5 шт.;
  • огірки солоні — 4 шт.;
  • зелена цибуля —1 пучок;
  • сир — 150 г;
  • сіль — ½ ч.л.

Спосіб приготування

Відварюємо до готовності куряче філе і картоплю, варимо круто яйця. Подрібнюємо філе на волокна, натираємо моркву на великій тертці, а часник на дрібній. Змішуємо в мисці моркву, часник та столову ложку майонезу, перемішуємо.

Очищену картоплю натираємо на великій тертці, як і варені яйця. Нарізаємо маленьким кубиком солоні огірки, шаткуємо дрібно зелену цибулю. Натираємо на великій тертці сир. У кулінарне кільце викладаємо картопляний шар, солимо і змащуємо сіточкою з майонезу.

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Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Висипаємо на картопляний шар солоні огірки, змащуємо майонезом. На огірковий шар кладемо філе, утрамбовуємо. Покриваємо шар м’яса тонкою сіточкою з майонезу.

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Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Висипаємо на м’ясний шар цибулю та яйця, утрамбовуємо шар і покриваємо майонезом. На шар яєць викладаємо моркву із часником. Верхівку покриваємо сирною шапочкою. За бажанням салат можна прикрасити зеленню — кінзою і петрушкою. Виходить смачний листковий салат "Монах".

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