Салат Монах із куркою — гідна альтернатива Олів’є та Шубі на святковий стіл

Салат "Монах". Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте, чим здивувати гостей на святковому столі? Салат "Монах" із куркою — чудова альтернатива класичним "Олів’є" чи "Шубі". Ніжний, ситний і водночас легкий — цей рецепт стане родзинкою вашого застілля.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

часник — 3 зубчики;

майонез — 5 ст.л.;

картопля — 4 шт.;

яйця — 5 шт.;

огірки солоні — 4 шт.;

зелена цибуля —1 пучок;

сир — 150 г;

сіль — ½ ч.л.

Спосіб приготування

Відварюємо до готовності куряче філе і картоплю, варимо круто яйця. Подрібнюємо філе на волокна, натираємо моркву на великій тертці, а часник на дрібній. Змішуємо в мисці моркву, часник та столову ложку майонезу, перемішуємо.

Очищену картоплю натираємо на великій тертці, як і варені яйця. Нарізаємо маленьким кубиком солоні огірки, шаткуємо дрібно зелену цибулю. Натираємо на великій тертці сир. У кулінарне кільце викладаємо картопляний шар, солимо і змащуємо сіточкою з майонезу.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Висипаємо на картопляний шар солоні огірки, змащуємо майонезом. На огірковий шар кладемо філе, утрамбовуємо. Покриваємо шар м’яса тонкою сіточкою з майонезу.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Висипаємо на м’ясний шар цибулю та яйця, утрамбовуємо шар і покриваємо майонезом. На шар яєць викладаємо моркву із часником. Верхівку покриваємо сирною шапочкою. За бажанням салат можна прикрасити зеленню — кінзою і петрушкою. Виходить смачний листковий салат "Монах".

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