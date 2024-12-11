Салат Монах із куркою — гідна альтернатива Олів’є та Шубі на святковий стіл

Замість "Олів’є" чи "Шуби" салат "Монах" — страва з куркою на НР
Шукаєте, чим здивувати гостей на святковому столі? Салат "Монах" із куркою — чудова альтернатива класичним "Олів’є" чи "Шубі". Ніжний, ситний і водночас легкий — цей рецепт стане родзинкою вашого застілля.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- майонез — 5 ст.л.;
- картопля — 4 шт.;
- яйця — 5 шт.;
- огірки солоні — 4 шт.;
- зелена цибуля —1 пучок;
- сир — 150 г;
- сіль — ½ ч.л.
Спосіб приготування
Відварюємо до готовності куряче філе і картоплю, варимо круто яйця. Подрібнюємо філе на волокна, натираємо моркву на великій тертці, а часник на дрібній. Змішуємо в мисці моркву, часник та столову ложку майонезу, перемішуємо.
Очищену картоплю натираємо на великій тертці, як і варені яйця. Нарізаємо маленьким кубиком солоні огірки, шаткуємо дрібно зелену цибулю. Натираємо на великій тертці сир. У кулінарне кільце викладаємо картопляний шар, солимо і змащуємо сіточкою з майонезу.
Висипаємо на картопляний шар солоні огірки, змащуємо майонезом. На огірковий шар кладемо філе, утрамбовуємо. Покриваємо шар м’яса тонкою сіточкою з майонезу.
Висипаємо на м’ясний шар цибулю та яйця, утрамбовуємо шар і покриваємо майонезом. На шар яєць викладаємо моркву із часником. Верхівку покриваємо сирною шапочкою. За бажанням салат можна прикрасити зеленню — кінзою і петрушкою. Виходить смачний листковий салат "Монах".
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