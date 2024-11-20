Новий салат "Веночек" на Новый год — рецепт лучше, чем оливье

Салат в виде венка. Фото: из сети

Подарите своему новогоднему столу новый вкус с салатом "Веночек"! Этот шикарный салат не только вкуснее оливье, но и станет настоящей изюминкой праздника. Узнайте, как приготовить его просто и быстро.

Рецепт опубликовали в instagram на странице _anna_sholkova_.

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Вам понадобится:

картофель 4 шт.;

куриное филе 1 шт.;

маринованные огурцы 5 шт.;

яйца 4 шт.;

сыр твердый 160 г;

майонез;

укроп;

помидоры черри.

Способ приготовления

Для формирования салат поставьте на тарелку кулинарное кольцо, а посередине стакан, чтобы получился веночек. Натрите отварной картофель на терке, сверху сделайте сеточку из майонеза. При желании, можно дополнительно посолить.

Тертый картофель. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Отварное куриное филе нарежьте на кубики и отправьте на слой из картофеля, смажьте майонезом. Теперь нарежьте огурцы на кубики и выложите их на куриное филе, полейте майонезом.

Куриное филе. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Отварные вкрутую яйца натрите на терке и посыпьте ими огурцы, снова смажьте майонезом.

Маринованные огурцы. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Последний слой — натертый твердый сыр, обильно посыпьте им салат и немножко полейте майонезом.

Тертый сыр. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Сверху на салат аккуратно выложите веточки укропа и помидоры черри.

Готовый салат. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

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