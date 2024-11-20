Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Вместо Оливье — новый рецепт шикарного салата "Веночек" arrow

Вместо Оливье — новый рецепт шикарного салата "Веночек"

20 ноября 2024 12:53
Марина Евтягина - Редактор
Новий салат "Веночек" на Новый год — рецепт лучше, чем оливье
Салат в виде венка. Фото: из сети
Марина Евтягина - Редактор

Подарите своему новогоднему столу новый вкус с салатом "Веночек"! Этот шикарный салат не только вкуснее оливье, но и станет настоящей изюминкой праздника. Узнайте, как приготовить его просто и быстро. 

Рецепт опубликовали в instagram на странице _anna_sholkova_

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • картофель 4 шт.;
  • куриное филе 1 шт.;
  • маринованные огурцы 5 шт.;
  • яйца 4 шт.;
  • сыр твердый 160 г;
  • майонез;
  • укроп;
  • помидоры черри.

Способ приготовления 

Для формирования салат поставьте на тарелку кулинарное кольцо, а посередине стакан, чтобы получился веночек. Натрите отварной картофель на терке, сверху сделайте сеточку из майонеза. При желании, можно дополнительно посолить.

салат на новый год
Тертый картофель. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Отварное куриное филе нарежьте на кубики и отправьте на слой из картофеля, смажьте майонезом. Теперь нарежьте огурцы на кубики и выложите их на куриное филе, полейте майонезом.

салат на новый год 2025
Куриное филе. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Отварные вкрутую яйца натрите на терке и посыпьте ими огурцы, снова смажьте майонезом.

салат на новый год вместо оливье
Маринованные огурцы. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Последний слой — натертый твердый сыр, обильно посыпьте им салат и немножко полейте майонезом.

вкусный салат на новый год
Тертый сыр. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Сверху на салат аккуратно выложите веточки укропа и помидоры черри.

салат на новый год
Готовый салат. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Раньше мы писали о меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь удачу и деньги.

Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025 года.

праздники рецепты Новый год меню салат 2025 год Зеленая Деревянная Змея

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:59 Какой процент добровольцев воюет на фронте — данные Bloomberg

13:55 Львов скоро заметете снегом — готовы ли коммунальщики у Садового

13:47 Передел рынка Солли в Харькове — суд определил владельца

13:37 Графики есть, а света и тепла нет — что происходит в Одессе

13:34 Рада приняла решение о лишении предателей госнаград

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

13:30 Как правильно отсрочить визит в ТЦК и не стать уклонистом

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

13:24 Лучшие места в поездах УЗ — когда открывается продажа билетов

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

13:59 Какой процент добровольцев воюет на фронте — данные Bloomberg

13:55 Львов скоро заметете снегом — готовы ли коммунальщики у Садового

13:47 Передел рынка Солли в Харькове — суд определил владельца

13:37 Графики есть, а света и тепла нет — что происходит в Одессе

13:34 Рада приняла решение о лишении предателей госнаград

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

13:30 Как правильно отсрочить визит в ТЦК и не стать уклонистом

13:24 Лучшие места в поездах УЗ — когда открывается продажа билетов

13:07 Нарыбачил на 18 млн грн — на Одесчине задержали браконьера

13:03 Верховная Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине

13:00 Мокрый снег и сильный ветер — предупреждение от синоптика Диденко

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо