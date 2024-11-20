Новий салат "Веночек" на Новый год — рецепт лучше, чем оливье

Вместо Оливье — новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Подарите своему новогоднему столу новый вкус с салатом "Веночек"! Этот шикарный салат не только вкуснее оливье, но и станет настоящей изюминкой праздника. Узнайте, как приготовить его просто и быстро.
Рецепт опубликовали в instagram на странице _anna_sholkova_.
Вам понадобится:
- картофель 4 шт.;
- куриное филе 1 шт.;
- маринованные огурцы 5 шт.;
- яйца 4 шт.;
- сыр твердый 160 г;
- майонез;
- укроп;
- помидоры черри.
Способ приготовления
Для формирования салат поставьте на тарелку кулинарное кольцо, а посередине стакан, чтобы получился веночек. Натрите отварной картофель на терке, сверху сделайте сеточку из майонеза. При желании, можно дополнительно посолить.
Отварное куриное филе нарежьте на кубики и отправьте на слой из картофеля, смажьте майонезом. Теперь нарежьте огурцы на кубики и выложите их на куриное филе, полейте майонезом.
Отварные вкрутую яйца натрите на терке и посыпьте ими огурцы, снова смажьте майонезом.
Последний слой — натертый твердый сыр, обильно посыпьте им салат и немножко полейте майонезом.
Сверху на салат аккуратно выложите веточки укропа и помидоры черри.
Раньше мы писали о меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь удачу и деньги.
Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!