Салат у вигляді вінка. Фото: з мережі

Подаруйте своєму новорічному столу новий смак із салатом "Віночок"! Цей шикарний салат не тільки смачніший за олів'є, а й стане справжньою родзинкою свята. Дізнайтеся, як приготувати його просто та швидко.

Рецепт опублікували в instagram на сторінці _anna_sholkova_.

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Вам знадобиться:

картопля 4 шт.;

куряче філе 1 шт.;

мариновані огірки 5 шт.;

яйця 4 шт.;

твердий сир 160 г;

майонез;

кріп;

помідори чері.

Спосіб приготування

Для формування салат поставте на тарілку кулінарне кільце, а посередині склянку, щоб вийшов віночок. Натріть відварену картоплю на тертці, зверху зробіть сіточку з майонезу. За бажання можна додатково посолити.

Терта картопля. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Відварене філе куряче наріжте на кубики і відправте на шар з картоплі, змастіть майонезом. Тепер наріжте огірки на кубики і викладіть на куряче філе, полийте майонезом.

Куряче філе. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Відварені яйця натріть на тертці і посипте ними огірки, знову змастіть майонезом.

Мариновані огірки. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Останній шар — натертий твердий сир, рясно посипте ним салат і трішки полийте майонезом.

Тертий сир. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

Зверху на салат акуратно викладіть гілочки кропу та помідори чері.

Готовий салат. Фото: скриншот instagram _anna_sholkova_

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