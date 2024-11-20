Замість Олів'є — новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Подаруйте своєму новорічному столу новий смак із салатом "Віночок"! Цей шикарний салат не тільки смачніший за олів'є, а й стане справжньою родзинкою свята. Дізнайтеся, як приготувати його просто та швидко.
Рецепт опублікували в instagram на сторінці _anna_sholkova_.
Вам знадобиться:
- картопля 4 шт.;
- куряче філе 1 шт.;
- мариновані огірки 5 шт.;
- яйця 4 шт.;
- твердий сир 160 г;
- майонез;
- кріп;
- помідори чері.
Спосіб приготування
Для формування салат поставте на тарілку кулінарне кільце, а посередині склянку, щоб вийшов віночок. Натріть відварену картоплю на тертці, зверху зробіть сіточку з майонезу. За бажання можна додатково посолити.
Відварене філе куряче наріжте на кубики і відправте на шар з картоплі, змастіть майонезом. Тепер наріжте огірки на кубики і викладіть на куряче філе, полийте майонезом.
Відварені яйця натріть на тертці і посипте ними огірки, знову змастіть майонезом.
Останній шар — натертий твердий сир, рясно посипте ним салат і трішки полийте майонезом.
Зверху на салат акуратно викладіть гілочки кропу та помідори чері.
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