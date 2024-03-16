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Вместо шарлотки — очень вкусный пирог с яблоками и заварным кремом

16 марта 2024 08:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пирог, вкуснее, чем шарлотка — видео и фото рецепт
Пирог с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и красивый пирог с яблоками и заварным кремом. Простой рецепт, который не отнимет много вашего времени и сил, зато порадует хорошим результатом. 

Рецепт опубликовано на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится (для крема): 

  • молоко 250 г;
  • сахар 40 г;
  • крахмал кукурузный 20 г;
  • соль (щепотка);
  • яйцо крупное 1 шт.;
  • ванильный сахар 10 г;
  • сливочное масло 20-30 г. 

Для теста:

  • яйцо крупное 2 шт.;
  • мука 250 г;
  • молоко 120 г;
  • разрыхлитель 6 г (1 ч.л. с горкой);
  • сахар 100 г (если любите сладкое, можно увеличить количество сахара);
  • ванильный сахар 10 г;
  • растительное масло 1 ст.л.;
  • яблоки 2-4 шт. в зависимости от размера. 

Способ приготовления 

Для заварного крема смешать яйцо с сахаром и кукурузным крахмалом, взбить до однородности. Влить молоко, варить на умеренном огне, постоянно помешивая, до загустения. 

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

После появления первых пузырей проварить 30-60 секунд. Добавить ванильный сахар, щепотку соли и кусочек сливочного масла.

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Заварной крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для теста взбить яйца с сахаром, щепоткой соли, ванильным сахаром до пышной светлой массы в течение 3-4 минут. Добавить молоко, растительное масло. Перемешать муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам.

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Сахар и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яблоки очистить от кожуры и от сердцевины. Нарезать на кубики или четвертинки.

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Кусочки яблок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму смазать сливочным маслом. Выложить яблоки, сверху распределить тесто.

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Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переложить заварной крем в пакет, обрезать край пакета. Выложить крем на тесто в форме спирали.

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Заварной крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 35-45 минут, проверяйте готовность деревянной шпажкой, она должна выходить  полностью сухой без остатков сырого теста.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пирог можно подавать в теплом или холодном виде. 

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт вкусного пирога Фытыр по-египетски с заварным кремом. 

Еще мы рассказывали про рецепт ароматного пирога с ягодами и способ приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — на скорую руку за 30 минут к завтраку на 8 марта. 

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