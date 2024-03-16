Как приготовить пирог, вкуснее, чем шарлотка — видео и фото рецепт

Пирог с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и красивый пирог с яблоками и заварным кремом. Простой рецепт, который не отнимет много вашего времени и сил, зато порадует хорошим результатом.

Рецепт опубликовано на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится (для крема):

молоко 250 г;

сахар 40 г;

крахмал кукурузный 20 г;

соль (щепотка);

яйцо крупное 1 шт.;

ванильный сахар 10 г;

сливочное масло 20-30 г.

Для теста:

яйцо крупное 2 шт.;

мука 250 г;

молоко 120 г;

разрыхлитель 6 г (1 ч.л. с горкой);

сахар 100 г (если любите сладкое, можно увеличить количество сахара);

ванильный сахар 10 г;

растительное масло 1 ст.л.;

яблоки 2-4 шт. в зависимости от размера.

Способ приготовления

Для заварного крема смешать яйцо с сахаром и кукурузным крахмалом, взбить до однородности. Влить молоко, варить на умеренном огне, постоянно помешивая, до загустения.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

После появления первых пузырей проварить 30-60 секунд. Добавить ванильный сахар, щепотку соли и кусочек сливочного масла.

Заварной крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для теста взбить яйца с сахаром, щепоткой соли, ванильным сахаром до пышной светлой массы в течение 3-4 минут. Добавить молоко, растительное масло. Перемешать муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам.

Сахар и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яблоки очистить от кожуры и от сердцевины. Нарезать на кубики или четвертинки.

Кусочки яблок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму смазать сливочным маслом. Выложить яблоки, сверху распределить тесто.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переложить заварной крем в пакет, обрезать край пакета. Выложить крем на тесто в форме спирали.

Заварной крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 35-45 минут, проверяйте готовность деревянной шпажкой, она должна выходить полностью сухой без остатков сырого теста.

Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пирог можно подавать в теплом или холодном виде.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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