Как приготовить пирог, вкуснее, чем шарлотка — видео и фото рецепт

Вместо шарлотки — очень вкусный пирог с яблоками и заварным кремом
Очень вкусный и красивый пирог с яблоками и заварным кремом. Простой рецепт, который не отнимет много вашего времени и сил, зато порадует хорошим результатом.
Рецепт опубликовано на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится (для крема):
- молоко 250 г;
- сахар 40 г;
- крахмал кукурузный 20 г;
- соль (щепотка);
- яйцо крупное 1 шт.;
- ванильный сахар 10 г;
- сливочное масло 20-30 г.
Для теста:
- яйцо крупное 2 шт.;
- мука 250 г;
- молоко 120 г;
- разрыхлитель 6 г (1 ч.л. с горкой);
- сахар 100 г (если любите сладкое, можно увеличить количество сахара);
- ванильный сахар 10 г;
- растительное масло 1 ст.л.;
- яблоки 2-4 шт. в зависимости от размера.
Способ приготовления
Для заварного крема смешать яйцо с сахаром и кукурузным крахмалом, взбить до однородности. Влить молоко, варить на умеренном огне, постоянно помешивая, до загустения.
После появления первых пузырей проварить 30-60 секунд. Добавить ванильный сахар, щепотку соли и кусочек сливочного масла.
Для теста взбить яйца с сахаром, щепоткой соли, ванильным сахаром до пышной светлой массы в течение 3-4 минут. Добавить молоко, растительное масло. Перемешать муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам.
Яблоки очистить от кожуры и от сердцевины. Нарезать на кубики или четвертинки.
Форму смазать сливочным маслом. Выложить яблоки, сверху распределить тесто.
Переложить заварной крем в пакет, обрезать край пакета. Выложить крем на тесто в форме спирали.
Выпекать 35-45 минут, проверяйте готовность деревянной шпажкой, она должна выходить полностью сухой без остатков сырого теста.
Пирог можно подавать в теплом или холодном виде.
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