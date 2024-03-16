Як приготувати пиріг, смачніше, ніж шарлотка — відео та фото рецепт

Замість шарлотки — дуже смачний пиріг з яблуками та заварним кремом
Дуже смачний та гарний пиріг з яблуками та заварним кремом. Простий рецепт, який не забере багато вашого часу та сил, проте порадує добрим результатом.
Рецепт опублікувано на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться (для крему):
- молоко 250 г;
- цукор 40 г;
- крохмаль кукурудзяний 20 г;
- сіль (щіпка);
- яйце велике 1 шт.;
- ванільний цукор 10 г;
- вершкове масло|мастило| 20-30 г.
Для тіста:
- яйце велике 2 шт.;
- борошно 250 г;
- молоко 120 г;
- розпушувач 6 г (1 ч.л. з гіркою);
- цукор 100 г (якщо любите солодке, можна збільшити кількість цукру);
- ванільний цукор 10 г;
- олія 1 ст.л.;
- яблука 2-4 шт. Залежно від розміру.
Спосіб приготування
Для заварного крему змішати яйце з цукром та кукурудзяним крохмалем, збити до однорідності. Влити молоко, варити на помірному вогні, постійно помішуючи, до загусання.
Після появи перших бульбашок проварити 30-60 секунд. Додати ванільний цукор, щіпку солі та шматочок вершкового масла.
Для тіста збити яйця з цукром, щіпкою солі, ванільним цукром до пишної світлої маси протягом 3-4 хвилин. Додати молоко, олію. Перемішати борошно з розпушувачем, додати до рідких інгредієнтів.
Яблука очистити від шкірки та від серцевини. Нарізати на кубики чи четвертинки.
Форму змастити вершковим маслом. Викласти яблука, зверху розподілити тісто.
Перекласти крем в пакет, обрізати край пакета. Викласти крем на тісто у формі спіралі.
Випікати 35-45 хвилин, перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою, вона має виходити повністю сухою без залишків сирого тіста.
Пиріг можна подавати у теплому чи холодному вигляді.
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