Як приготувати пиріг, смачніше, ніж шарлотка — відео та фото рецепт

Пиріг з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний та гарний пиріг з яблуками та заварним кремом. Простий рецепт, який не забере багато вашого часу та сил, проте порадує добрим результатом.

Рецепт опублікувано на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться (для крему):

молоко 250 г;

цукор 40 г;

крохмаль кукурудзяний 20 г;

сіль (щіпка);

яйце велике 1 шт.;

ванільний цукор 10 г;

вершкове масло|мастило| 20-30 г.

Для тіста:

яйце велике 2 шт.;

борошно 250 г;

молоко 120 г;

розпушувач 6 г (1 ч.л. з гіркою);

цукор 100 г (якщо любите солодке, можна збільшити кількість цукру);

ванільний цукор 10 г;

олія 1 ст.л.;

яблука 2-4 шт. Залежно від розміру.

Спосіб приготування

Для заварного крему змішати яйце з цукром та кукурудзяним крохмалем, збити до однорідності. Влити молоко, варити на помірному вогні, постійно помішуючи, до загусання.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Після появи перших бульбашок проварити 30-60 секунд. Додати ванільний цукор, щіпку солі та шматочок вершкового масла.

Заварний крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для тіста збити яйця з цукром, щіпкою солі, ванільним цукром до пишної світлої маси протягом 3-4 хвилин. Додати молоко, олію. Перемішати борошно з розпушувачем, додати до рідких інгредієнтів.

Цукор та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яблука очистити від шкірки та від серцевини. Нарізати на кубики чи четвертинки.

Шматочки яблук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму змастити вершковим маслом. Викласти яблука, зверху розподілити тісто.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекласти крем в пакет, обрізати край пакета. Викласти крем на тісто у формі спіралі.

Заварний крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 35-45 хвилин, перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою, вона має виходити повністю сухою без залишків сирого тіста.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пиріг можна подавати у теплому чи холодному вигляді.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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