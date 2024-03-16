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Замість шарлотки — дуже смачний пиріг з яблуками та заварним кремом

16 березня 2024 08:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пиріг, смачніше, ніж шарлотка — відео та фото рецепт
Пиріг з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний та гарний пиріг з яблуками та заварним кремом. Простий рецепт, який не забере багато вашого часу та сил, проте порадує добрим результатом.

Рецепт опублікувано на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться (для крему):

  • молоко 250 г;
  • цукор 40 г;
  • крохмаль кукурудзяний 20 г;
  • сіль (щіпка);
  • яйце велике 1 шт.;
  • ванільний цукор 10 г;
  • вершкове масло|мастило| 20-30 г.

Для тіста:

  • яйце велике 2 шт.;
  • борошно 250 г;
  • молоко 120 г;
  • розпушувач 6 г (1 ч.л. з гіркою);
  • цукор 100 г (якщо любите солодке, можна збільшити кількість цукру);
  • ванільний цукор 10 г;
  • олія 1 ст.л.;
  • яблука 2-4 шт. Залежно від розміру.

Спосіб приготування

Для заварного крему змішати яйце з цукром та кукурудзяним крохмалем, збити до однорідності. Влити молоко, варити на помірному вогні, постійно помішуючи, до загусання.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Після появи перших бульбашок проварити 30-60 секунд. Додати ванільний цукор, щіпку солі та шматочок вершкового масла.

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Заварний крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для тіста збити яйця з цукром, щіпкою солі, ванільним цукром до пишної світлої маси протягом 3-4 хвилин. Додати молоко, олію. Перемішати борошно з розпушувачем, додати до рідких інгредієнтів.

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Цукор та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яблука очистити від шкірки та від серцевини. Нарізати на кубики чи четвертинки.

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Шматочки яблук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму змастити вершковим маслом. Викласти яблука, зверху розподілити тісто.

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Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекласти крем в пакет, обрізати край пакета. Викласти крем на тісто у формі спіралі.

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Заварний крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 35-45 хвилин, перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою, вона має виходити повністю сухою без залишків сирого тіста.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пиріг можна подавати у теплому чи холодному вигляді.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт смачного пирога Фитір по-єгипетськи із заварним кремом.

Ще ми розповідали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитися з рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.

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