Как приготовить замороженный виноград в сахаре за две минуты — пошаговый рецепт

Красный виноград. Фото: Freepik

Фудблогер Tinka, известная своими простыми и интересными рецептами в Instagram, делится рецептом замороженного винограда, который, по ее словам, превосходит привычное нам мороженое по вкусу.

Рецепт опубликовала фудблоггер Tinka на странице в Instagram.

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Вам понадобится:

зеленый виноград;

лимонный сок;

сок лайма;

сахар.

Способ приготовления

Сначала необходимо хорошо помыть виноград.

Виноград и сок лимона. Фото: Instagram tinka.video

Окропить свежевыжатым соком лимона и лайма.

Виноград в сахаре. Фото: Instagram tinka.video

Затем посыпать сахаром и заморозить до твердого состояния.

Виноград в сахаре. Фото: Instagram tinka.video

Достаем виноград из холодильника и наслаждаемся летним десертом.

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