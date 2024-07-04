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Замороженный виноград в сахаре — вкусный летний десерт за две минуты

4 июля 2024 17:34
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Как приготовить замороженный виноград в сахаре за две минуты — пошаговый рецепт
Красный виноград. Фото: Freepik
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Фудблогер Tinka, известная своими простыми и интересными рецептами в Instagram, делится рецептом замороженного винограда, который, по ее словам, превосходит привычное нам мороженое по вкусу.

Рецепт опубликовала фудблоггер Tinka на странице в Instagram. 

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A post shared by tinka (@tinka.video)

Вам понадобится:

  • зеленый виноград;
  • лимонный сок;
  • сок лайма;
  • сахар. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо хорошо помыть виноград. 

виноград и сок лимона
Виноград и сок лимона. Фото: Instagram tinka.video

Окропить свежевыжатым соком лимона и лайма. 

виноград в сахаре
Виноград в сахаре. Фото: Instagram tinka.video

Затем посыпать сахаром и заморозить до твердого состояния.

виноградный десерт
Виноград в сахаре. Фото: Instagram tinka.video

Достаем виноград из холодильника и наслаждаемся летним десертом. 

Раньше мы рассказывали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.

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