Как приготовить замороженный виноград в сахаре за две минуты — пошаговый рецепт

Замороженный виноград в сахаре — вкусный летний десерт за две минуты
Фудблогер Tinka, известная своими простыми и интересными рецептами в Instagram, делится рецептом замороженного винограда, который, по ее словам, превосходит привычное нам мороженое по вкусу.
Рецепт опубликовала фудблоггер Tinka на странице в Instagram.
Вам понадобится:
- зеленый виноград;
- лимонный сок;
- сок лайма;
- сахар.
Способ приготовления
Сначала необходимо хорошо помыть виноград.
Окропить свежевыжатым соком лимона и лайма.
Затем посыпать сахаром и заморозить до твердого состояния.
Достаем виноград из холодильника и наслаждаемся летним десертом.
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