Як приготувати заморожений виноград у цукрі за дві хвилини — покроковий рецепт

Червоний виноград. Фото: Freepik

Фудблогерка Tinka, відома своїми простими та цікавими рецептами в Instagram, ділиться рецептом замороженого винограду, який, за її словами, перевершує звичне нам морозиво до смаку.

Рецепт опублікувала фудблогерка Tinka на сторінці в Instagram.

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Вам знадобиться:

зелений виноград;

лимонний сік;

сік лайма;

цукор.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно добре помити виноград.

Виноград та сік лимона. Фото: Instagram tinka.video

Окропити свіжим соком лимона і лайма.

Виноград у цукрі. Фото: Instagram tinka.video

Потім посипати цукром та заморозити до твердого стану.

Виноград у цукрі. Фото: Instagram tinka.video

Дістаємо виноград із холодильника і насолоджуємось літнім десертом.

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