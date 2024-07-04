Як приготувати заморожений виноград у цукрі за дві хвилини — покроковий рецепт

Заморожений виноград у цукрі — смачний літній десерт за дві хвилини
Фудблогерка Tinka, відома своїми простими та цікавими рецептами в Instagram, ділиться рецептом замороженого винограду, який, за її словами, перевершує звичне нам морозиво до смаку.
Рецепт опублікувала фудблогерка Tinka на сторінці в Instagram.
Вам знадобиться:
- зелений виноград;
- лимонний сік;
- сік лайма;
- цукор.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно добре помити виноград.
Окропити свіжим соком лимона і лайма.
Потім посипати цукром та заморозити до твердого стану.
Дістаємо виноград із холодильника і насолоджуємось літнім десертом.
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