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Заморожений виноград у цукрі — смачний літній десерт за дві хвилини

4 липня 2024 17:34
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Як приготувати заморожений виноград у цукрі за дві хвилини — покроковий рецепт
Червоний виноград. Фото: Freepik
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Фудблогерка Tinka, відома своїми простими та цікавими рецептами в Instagram, ділиться рецептом замороженого винограду, який, за її словами, перевершує звичне нам морозиво до смаку.

Рецепт опублікувала фудблогерка Tinka на сторінці в Instagram.

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A post shared by tinka (@tinka.video)

Вам знадобиться:

  • зелений виноград;
  • лимонний сік;
  • сік лайма;
  • цукор.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно добре помити виноград.

виноград та сік лимона
Виноград та сік лимона. Фото: Instagram tinka.video

Окропити свіжим соком лимона і лайма.

виноград у цукрі
Виноград у цукрі. Фото: Instagram tinka.video

Потім посипати цукром та заморозити до твердого стану.

виноградний десерт
Виноград у цукрі. Фото: Instagram tinka.video

Дістаємо виноград із холодильника і насолоджуємось літнім десертом.

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