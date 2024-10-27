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Ароматный тыквенный хлеб — вкусный, уместный к завтраку

27 октября 2024 06:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ароматный тыквенный хлеб – вкусный рецепт для завтрака.
Тыквенный хлеб. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте ароматный тыквенный хлеб — он не только яркий и аппетитный, но и насыщен полезными свойствами тыквы. Идеальный выбор для теплого домашнего завтрака!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • дрожжи сухие 1 ч.л.;
  • тыквенное пюре 250 г;
  • мука 600-650 г;
  • вода (холодная) 100 мл;
  • молоко (холодное) 150 мл;
  • сахар 1 ст.л.;
  • соль;
  • сливочное масло 40 г.

Способ приготовления

В миску добавить дрожжи, тыквенное пюре (приготовить заранее в духовке), добавить воду, молоко, сахар и хорошо перемешиваем.

рецепт тыквенного хлеба
Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Добавить муку и вымесить тесто. Сначала можно добавить большую часть муки, а остальное добавлять уже в процессе. Солим тесто и добавляем мягкое сливочное масло. Хорошо вымешиваем. Должно получиться мягкое тесто.

простой рецепт тыквенного хлеба
Тыквенное тесто. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Накрываем и кладем в теплое место на час. Когда тесто поднимется, формируем из него хлеб, кладем на противень, накрываем и оставляем еще на 20-30 минут.

быстрый рецепт тыквенного хлеба
Тесто для хлеба. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Хлеб можно смазать молоком или яйцом, посыпать зернышками или кунжутом. Выпекать 35-40 минут при 180 ºС.

рецепт тыквенного хлеба на завтрак
Тыквенный хлеб. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о ленивом хачапури с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапури на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.

Обратите внимание на тыквенные деруны, которые просто готовятся — попробуйте на завтрак, не пожалеете.

рецепты идея для завтрака тыква хлеб выпечка

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