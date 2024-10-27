Ароматный тыквенный хлеб – вкусный рецепт для завтрака.

Тыквенный хлеб. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Приготовьте ароматный тыквенный хлеб — он не только яркий и аппетитный, но и насыщен полезными свойствами тыквы. Идеальный выбор для теплого домашнего завтрака!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

дрожжи сухие 1 ч.л.;

тыквенное пюре 250 г;

мука 600-650 г;

вода (холодная) 100 мл;

молоко (холодное) 150 мл;

сахар 1 ст.л.;

соль;

сливочное масло 40 г.

Способ приготовления

В миску добавить дрожжи, тыквенное пюре (приготовить заранее в духовке), добавить воду, молоко, сахар и хорошо перемешиваем.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Добавить муку и вымесить тесто. Сначала можно добавить большую часть муки, а остальное добавлять уже в процессе. Солим тесто и добавляем мягкое сливочное масло. Хорошо вымешиваем. Должно получиться мягкое тесто.

Тыквенное тесто. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Накрываем и кладем в теплое место на час. Когда тесто поднимется, формируем из него хлеб, кладем на противень, накрываем и оставляем еще на 20-30 минут.

Тесто для хлеба. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Хлеб можно смазать молоком или яйцом, посыпать зернышками или кунжутом. Выпекать 35-40 минут при 180 ºС.

Тыквенный хлеб. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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