Ароматный тыквенный хлеб – вкусный рецепт для завтрака.

Ароматный тыквенный хлеб — вкусный, уместный к завтраку
Приготовьте ароматный тыквенный хлеб — он не только яркий и аппетитный, но и насыщен полезными свойствами тыквы. Идеальный выбор для теплого домашнего завтрака!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- дрожжи сухие 1 ч.л.;
- тыквенное пюре 250 г;
- мука 600-650 г;
- вода (холодная) 100 мл;
- молоко (холодное) 150 мл;
- сахар 1 ст.л.;
- соль;
- сливочное масло 40 г.
Способ приготовления
В миску добавить дрожжи, тыквенное пюре (приготовить заранее в духовке), добавить воду, молоко, сахар и хорошо перемешиваем.
Добавить муку и вымесить тесто. Сначала можно добавить большую часть муки, а остальное добавлять уже в процессе. Солим тесто и добавляем мягкое сливочное масло. Хорошо вымешиваем. Должно получиться мягкое тесто.
Накрываем и кладем в теплое место на час. Когда тесто поднимется, формируем из него хлеб, кладем на противень, накрываем и оставляем еще на 20-30 минут.
Хлеб можно смазать молоком или яйцом, посыпать зернышками или кунжутом. Выпекать 35-40 минут при 180 ºС.
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