Запашний гарбузовий хліб — смачний рецепт для сніданку.

Гарбузовий хліб. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Приготуйте запашний гарбузовий хліб — він не тільки яскравий і апетитний, але й насичений корисними властивостями гарбуза. Ідеальний вибір для теплого домашнього сніданку!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

дріжджі сухі 1 ч.л.;

гарбузове пюре 250 г;

борошно 600-650 г;

вода (холодна) 100 мл;

молоко (холодне) 150 мл;

цукор 1 ст.л.;

сіль;

вершкове масло 40 г.

Спосіб приготування

У миску додати дріжджі, гарбузове пюре (приготувати заздалегідь у духовці), додати воду, молоко, цукор і добре все перемішати.

Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Додати борошно і замісити тісто. Спершу можна додати більшу частину борошна, а решту вже додавати у процесі. Солимо тісто і додаємо м’яке вершкове масло. Добре вимішуємо. Має вийти м’яке тісто.

Гарбузове тісто. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Накрити і покласти у тепле місце на годину. Коли тісто підніметься, формуємо з нього хліб, кладемо у деко, накриваємо і залишаємо ще на 20-30 хвилин.

Тісто для хліба. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Хліб можна змастити молоком чи яйцем, посипати зернятами чи кунжутом. Випікати 35-40 хвилин при 180 ºС.

Гарбузовий хліб. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про лінивий хачапурі із сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.

Також ми розповідали про приготування лінивого хачапурі на сковороді — 10 хвилин та смачний сніданок готовий.

Ще ми писали про хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок.

Зверніть увагу на гарбузові деруни, які просто готуються — спробуйте на сніданок, не пошкодуєте.