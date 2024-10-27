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Запашний гарбузовий хліб —смачний, доречний до сніданку

27 жовтня 2024 06:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Запашний гарбузовий хліб — смачний рецепт для сніданку.
Гарбузовий хліб. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте запашний гарбузовий хліб — він не тільки яскравий і апетитний, але й насичений корисними властивостями гарбуза. Ідеальний вибір для теплого домашнього сніданку!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.   

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Вам знадобиться: 

  • дріжджі сухі 1 ч.л.;
  • гарбузове пюре 250 г;
  • борошно 600-650 г;
  • вода (холодна) 100 мл;
  • молоко (холодне) 150 мл;
  • цукор 1 ст.л.;
  • сіль;
  • вершкове масло 40 г. 

Спосіб приготування 

У миску додати дріжджі, гарбузове пюре (приготувати заздалегідь у духовці), додати воду, молоко, цукор і добре все перемішати.

рецепт гарбузового хліба
Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Додати борошно і замісити тісто. Спершу можна додати більшу частину борошна, а решту вже додавати у процесі. Солимо тісто і додаємо м’яке вершкове масло. Добре вимішуємо. Має вийти м’яке тісто.

простий рецепт гарбузового хліба
Гарбузове тісто. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Накрити і покласти у тепле місце на годину. Коли тісто підніметься, формуємо з нього хліб, кладемо у деко, накриваємо і залишаємо ще на 20-30 хвилин.

швидкий рецепт гарбузового хліба
Тісто для хліба. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Хліб можна змастити молоком чи яйцем, посипати зернятами чи кунжутом. Випікати 35-40 хвилин при 180 ºС.

рецепт гарбузового хліба на сніданок
Гарбузовий хліб. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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