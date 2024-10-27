Запашний гарбузовий хліб — смачний рецепт для сніданку.

Запашний гарбузовий хліб —смачний, доречний до сніданку
Приготуйте запашний гарбузовий хліб — він не тільки яскравий і апетитний, але й насичений корисними властивостями гарбуза. Ідеальний вибір для теплого домашнього сніданку!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- дріжджі сухі 1 ч.л.;
- гарбузове пюре 250 г;
- борошно 600-650 г;
- вода (холодна) 100 мл;
- молоко (холодне) 150 мл;
- цукор 1 ст.л.;
- сіль;
- вершкове масло 40 г.
Спосіб приготування
У миску додати дріжджі, гарбузове пюре (приготувати заздалегідь у духовці), додати воду, молоко, цукор і добре все перемішати.
Додати борошно і замісити тісто. Спершу можна додати більшу частину борошна, а решту вже додавати у процесі. Солимо тісто і додаємо м’яке вершкове масло. Добре вимішуємо. Має вийти м’яке тісто.
Накрити і покласти у тепле місце на годину. Коли тісто підніметься, формуємо з нього хліб, кладемо у деко, накриваємо і залишаємо ще на 20-30 хвилин.
Хліб можна змастити молоком чи яйцем, посипати зернятами чи кунжутом. Випікати 35-40 хвилин при 180 ºС.
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