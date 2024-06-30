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Душистый слоеный чесночный хлебец к борщу — ароматная домашняя выпечка

30 июня 2024 13:47
501399f2-12f4-4be1-bd4a-d66c9168a900 - Александр Костюк
Простой рецепт чесночного хлеба из слоеного теста – пошаговое приготовление.
Хлеб с чесноком. Фото: YouTube @panfartuh
501399f2-12f4-4be1-bd4a-d66c9168a900 - Александр Костюк

Рецепт вкуснейшего и ароматного хлеба с чесноком. Все очень просто, так что если любите пампушки с чесноком, то непременно нужно попробовать и такой вариант.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • теплая вода 180 мл;
  • сухие дрожжи 1 ч. л.;
  • сахар 1 ч. л.;
  • мука 350-400 г;
  • сливочное масло 30 г.

Для пасты:

  • сливочное масло 50-70 г;
  • укроп;
  • чеснок 2-3 зубка.

Способ приготовления

В теплой воде растворяем сухие дрожжи. Чтобы дрожжи лучше забродили, добавляем еще чайную ложку сахара. Оставляем так на 10 минут. В миску, где будем замешивать тесто, просеиваем муку. К муке добавляем соли и можно чуть-чуть смешать.

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Дрожжи и вода. Фото: YouTube @panfartuh

Выливаем опару и сначала замешиваем ложкой, затем продолжим руками. Если тесто очень прилипает к рукам, можно добавить еще немного муки.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @panfartuh

На этом этапе добавляем к тесту мягкое или слегка подтопленное сливочное масло. И замешиваем до тех пор пока оно полностью не смешается с тестом. Накрываем его и оставляем в тепле на час.

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Чесночная паста. Фото: YouTube @panfartuh

Чесночную пасту делаем на основе сливочного масла. Оно должно быть мягким. Не лишней здесь будет петрушка. Нарезаем несколько веточек и добавляем к маслу.

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Приготовление хлеба. Фото: YouTube @panfartuh

Давим сюда 2-3 зубка чеснока и тщательно перемешиваем. Когда тесто будет готово, перекладываем на стол и раскатываем в большой корж. Будет прекрасно, если он будет максимально близок к квадрату, но это уже как получится.

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Приготовление хлеба. Фото: YouTube @panfartuh

Чеснок со сливочным маслом перекладываем на тесто и равномерно распределяем по всей плоскости. После этого нарезаем тесто на равные частицы, по возможности.

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Приготовление хлеба. Фото: YouTube @panfartuh

И складываем друг на друга, формируя как-будто такие бутерброды. Выкладываем в противень. Отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 200 ºС.

Раньше мы писали о рецепте приправы из стрелок чеснока к овощным и мясным блюдам — вкусная заготовка на зиму.

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рецепты
чеснок
выпечка
борщ
хлеб

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