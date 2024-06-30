Простой рецепт чесночного хлеба из слоеного теста – пошаговое приготовление.

Хлеб с чесноком. Фото: YouTube @panfartuh

Рецепт вкуснейшего и ароматного хлеба с чесноком. Все очень просто, так что если любите пампушки с чесноком, то непременно нужно попробовать и такой вариант.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

теплая вода 180 мл;

сухие дрожжи 1 ч. л.;

сахар 1 ч. л.;

мука 350-400 г;

сливочное масло 30 г.

Для пасты:

сливочное масло 50-70 г;

укроп;

чеснок 2-3 зубка.

Способ приготовления

В теплой воде растворяем сухие дрожжи. Чтобы дрожжи лучше забродили, добавляем еще чайную ложку сахара. Оставляем так на 10 минут. В миску, где будем замешивать тесто, просеиваем муку. К муке добавляем соли и можно чуть-чуть смешать.

Дрожжи и вода. Фото: YouTube @panfartuh

Выливаем опару и сначала замешиваем ложкой, затем продолжим руками. Если тесто очень прилипает к рукам, можно добавить еще немного муки.

Приготовление теста. Фото: YouTube @panfartuh

На этом этапе добавляем к тесту мягкое или слегка подтопленное сливочное масло. И замешиваем до тех пор пока оно полностью не смешается с тестом. Накрываем его и оставляем в тепле на час.

Чесночная паста. Фото: YouTube @panfartuh

Чесночную пасту делаем на основе сливочного масла. Оно должно быть мягким. Не лишней здесь будет петрушка. Нарезаем несколько веточек и добавляем к маслу.

Приготовление хлеба. Фото: YouTube @panfartuh

Давим сюда 2-3 зубка чеснока и тщательно перемешиваем. Когда тесто будет готово, перекладываем на стол и раскатываем в большой корж. Будет прекрасно, если он будет максимально близок к квадрату, но это уже как получится.

Приготовление хлеба. Фото: YouTube @panfartuh

Чеснок со сливочным маслом перекладываем на тесто и равномерно распределяем по всей плоскости. После этого нарезаем тесто на равные частицы, по возможности.

Приготовление хлеба. Фото: YouTube @panfartuh

И складываем друг на друга, формируя как-будто такие бутерброды. Выкладываем в противень. Отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 200 ºС.

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