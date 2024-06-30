Простий рецепт часникового хліба з листкового тіста — покрокове приготування.

Запашний листковий часниковий хлібець до борщу — ароматна домашня випічка
Рецепт надзвичайно смачного та ароматного хліба з часником. Все дуже просто, тож якщо полюбляєте пампушки з часником, то неодмінно потрібно спробувати і такий варіант.
Рецепт опублікували на YouTube-каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- тепла вода 180 мл;
- сухі дріжджі 1 ч. л.;
- цукор 1 ч. л.;
- борошно 350-400 г;
- вершкове масло 30 г.
Для пасти:
- вершкове масло 50-70 г;
- кріп;
- часник 2-3 зубки.
Спосіб приготування
У теплій воді розчиняємо сухі дріжджі. Щоб дріжджі краще забродили, додаємо ще чайну ложку цукру. Залишаємо так на 10 хвилин. У миску, де будемо замішувати тісто, просіваємо борошно. До борошна додаємо солі і можна трохи змішати.
Виливаємо опару і спочатку замішуємо ложкою, а тоді продовжимо руками. Якщо тісто дуже прилипає до рук, можна додати ще трішки борошна.
На цьому етапі додаємо до тіста м’яке або трохи підтоплене вершкове масло. І замішуємо до тих пір, поки воно повністю не змішається з тістом. Накриваємо його і залишаємо у теплі на годину.
Часникову пасту робимо на основі вершкового масла. Воно повинне бути м’яким. Не зайвою тут буде петрушка. Тож нарізаємо кілька гілочок і додаємо до масла.
Чавимо сюди 2-3 зубки часнику і ретельно перемішуємо. Коли тісто буде готове, перекладаємо на стіл і розкачуємо у великий корж. Буде чудово, якщо він буде максимально близький до квадрату, та це вже як вийде.
Часник з вершковим маслом перекладаємо на тісто і рівномірно розподіляємо по всій площині. Після цього нарізаємо тісто на рівні частинки, наскільки це можливо.
І складаємо одне на одне, формуючи такі ніби бутерброди. Викладаємо їх у деко. Відправляємо у духовку на 15-20 хвилин при температурі 200 ºС.
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