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Запашний листковий часниковий хлібець до борщу — ароматна домашня випічка

30 червня 2024 13:47
501399f2-12f4-4be1-bd4a-d66c9168a900 - Олександр Костюк
Простий рецепт часникового хліба з листкового тіста — покрокове приготування.
Хліб з часником. Фото: YouTube @panfartuh
501399f2-12f4-4be1-bd4a-d66c9168a900 - Олександр Костюк

Рецепт надзвичайно смачного та ароматного хліба з часником. Все дуже просто, тож якщо полюбляєте пампушки з часником, то неодмінно потрібно спробувати і такий варіант.

Рецепт опублікували на YouTube-каналі Пан Фартух — прості рецепти

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Вам знадобиться: 

  • тепла вода 180 мл;
  • сухі дріжджі 1 ч. л.;
  • цукор 1 ч. л.;
  • борошно 350-400 г;
  • вершкове масло 30 г. 

Для пасти:

  • вершкове масло 50-70 г;
  • кріп;
  • часник 2-3 зубки.

Спосіб приготування 

У теплій воді розчиняємо сухі дріжджі. Щоб дріжджі краще забродили, додаємо ще чайну ложку цукру. Залишаємо так на 10 хвилин. У миску, де будемо замішувати тісто, просіваємо борошно. До борошна додаємо солі і можна трохи змішати.

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Дріджді та вода. Фото: YouTube @panfartuh

Виливаємо опару і спочатку замішуємо ложкою, а тоді продовжимо руками. Якщо тісто дуже прилипає до рук, можна додати ще трішки борошна. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @panfartuh

На цьому етапі додаємо до тіста м’яке або трохи підтоплене вершкове масло. І замішуємо до тих пір, поки воно повністю не змішається з тістом. Накриваємо його і залишаємо у теплі на годину.

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Часникова паста. Фото: YouTube @panfartuh

Часникову пасту робимо  на основі вершкового масла. Воно повинне бути м’яким. Не зайвою тут буде петрушка. Тож нарізаємо кілька гілочок і додаємо до масла.

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Приготування хліба. Фото: YouTube @panfartuh

Чавимо сюди 2-3 зубки часнику і ретельно перемішуємо. Коли тісто буде готове, перекладаємо на стіл і розкачуємо у великий корж. Буде чудово, якщо він буде максимально близький до квадрату, та це вже як вийде.

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Приготування хліба. Фото: YouTube @panfartuh

Часник з вершковим маслом перекладаємо на тісто і рівномірно розподіляємо по всій площині. Після цього нарізаємо тісто на рівні частинки, наскільки це можливо. 

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Приготування хліба. Фото: YouTube @panfartuh

І складаємо одне на одне, формуючи такі ніби бутерброди. Викладаємо їх у деко. Відправляємо у духовку на 15-20 хвилин при температурі 200 ºС.

Раніше ми писали про рецепт приправи із стрілок часника до овочевих та мʼясних страв — смачна заготівля на зиму. 

Ще пи розповідали про заправка до борщу на зиму — смачний рецепт від Клопотенка. 

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часник
випічка
борщ
хліб

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