Простий рецепт часникового хліба з листкового тіста — покрокове приготування.

Хліб з часником. Фото: YouTube @panfartuh

Рецепт надзвичайно смачного та ароматного хліба з часником. Все дуже просто, тож якщо полюбляєте пампушки з часником, то неодмінно потрібно спробувати і такий варіант.

Рецепт опублікували на YouTube-каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

тепла вода 180 мл;

сухі дріжджі 1 ч. л.;

цукор 1 ч. л.;

борошно 350-400 г;

вершкове масло 30 г.

Для пасти:

вершкове масло 50-70 г;

кріп;

часник 2-3 зубки.

Спосіб приготування

У теплій воді розчиняємо сухі дріжджі. Щоб дріжджі краще забродили, додаємо ще чайну ложку цукру. Залишаємо так на 10 хвилин. У миску, де будемо замішувати тісто, просіваємо борошно. До борошна додаємо солі і можна трохи змішати.

Дріджді та вода. Фото: YouTube @panfartuh

Виливаємо опару і спочатку замішуємо ложкою, а тоді продовжимо руками. Якщо тісто дуже прилипає до рук, можна додати ще трішки борошна.

Приготування тіста. Фото: YouTube @panfartuh

На цьому етапі додаємо до тіста м’яке або трохи підтоплене вершкове масло. І замішуємо до тих пір, поки воно повністю не змішається з тістом. Накриваємо його і залишаємо у теплі на годину.

Часникова паста. Фото: YouTube @panfartuh

Часникову пасту робимо на основі вершкового масла. Воно повинне бути м’яким. Не зайвою тут буде петрушка. Тож нарізаємо кілька гілочок і додаємо до масла.

Приготування хліба. Фото: YouTube @panfartuh

Чавимо сюди 2-3 зубки часнику і ретельно перемішуємо. Коли тісто буде готове, перекладаємо на стіл і розкачуємо у великий корж. Буде чудово, якщо він буде максимально близький до квадрату, та це вже як вийде.

Приготування хліба. Фото: YouTube @panfartuh

Часник з вершковим маслом перекладаємо на тісто і рівномірно розподіляємо по всій площині. Після цього нарізаємо тісто на рівні частинки, наскільки це можливо.

Приготування хліба. Фото: YouTube @panfartuh

І складаємо одне на одне, формуючи такі ніби бутерброди. Викладаємо їх у деко. Відправляємо у духовку на 15-20 хвилин при температурі 200 ºС.

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