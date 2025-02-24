Запеченный картофель — этот рецепт заставит забыть обо всех диетах

Запеченный картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Забудьте о диетах — этот рецепт запеченного картофеля просто невозможно не попробовать! Ароматная, нежная внутри, с тягучим сыром и сочной начинкой, она станет вашим любимым блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук - простые рецепты.

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Вам понадобится:

крупный картофель — 5-7 шт.;

твердый сыр — 150 г;

копченая курятина — 400 г;

сметана — 250 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления

Картофель тщательно вымыть. В глубокой миске смешать соль, специи и растительное масло, обвалять в этой смеси картофель.

Запеченный картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Завернуть каждую картофелину в фольгу и запекать в духовке при 180°C в течение 1 часа. Готовый картофель разрезать пополам, выбрать мягкую сердцевину ложкой, оставив только стенки.

Куриная грудка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Курятину нарезать мелкими кубиками, сыр натереть на терке. Добавить к выбранному картофелю сметану, измельченное мясо и половину сыра, хорошо перемешать.

Начинка для картофеля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Начинить полученной массой картофельные "лодочки", сверху присыпать оставшимся сыром. Запекать еще 20 минут при 180°C до румяной корочки. Блюдо готово! Подавать горячим.

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