Запечена картопля — цей рецепт змусить забути про всі дієти

Запечена картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Забудьте про дієти — цей рецепт запеченої картоплі просто неможливо не скуштувати! Ароматна, ніжна всередині, з тягучим сиром і соковитою начинкою, вона стане вашою улюбленою стравою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

велика картопля — 5-7 шт.;

твердий сир — 150 г;

копчена курятина — 400 г;

сметана — 250 г;

олія — 3 ст. л.;

сіль, спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Картоплю ретельно вимити. У глибокій мисці змішати сіль, спеції та олію, обваляти в цій суміші картоплю.

Запечена картоля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Загорнути кожну картоплину у фольгу та запікати в духовці при 180°C протягом 1 години. Готову картоплю розрізати навпіл, вибрати м’яку серцевину ложкою, залишивши лише стінки.

Куряча грудка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Курятину нарізати дрібними кубиками, сир натерти на тертці. Додати до вибраної картоплі сметану, подрібнене м’ясо та половину сиру, добре перемішати.

Начинка для картоплі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Начинити отриманою масою картопляні "човники", зверху присипати рештою сиру. Запікати ще 20 хвилин при 180°C до рум’яної скоринки. Страва готова! Подавати гарячою.

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