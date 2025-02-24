Запечена картопля — цей рецепт змусить забути про всі дієти

Запечена картопля — рецепт змусить вас забути про дієти
Забудьте про дієти — цей рецепт запеченої картоплі просто неможливо не скуштувати! Ароматна, ніжна всередині, з тягучим сиром і соковитою начинкою, вона стане вашою улюбленою стравою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- велика картопля — 5-7 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- копчена курятина — 400 г;
- сметана — 250 г;
- олія — 3 ст. л.;
- сіль, спеції — за смаком.
Спосіб приготування
Картоплю ретельно вимити. У глибокій мисці змішати сіль, спеції та олію, обваляти в цій суміші картоплю.
Загорнути кожну картоплину у фольгу та запікати в духовці при 180°C протягом 1 години. Готову картоплю розрізати навпіл, вибрати м’яку серцевину ложкою, залишивши лише стінки.
Курятину нарізати дрібними кубиками, сир натерти на тертці. Додати до вибраної картоплі сметану, подрібнене м’ясо та половину сиру, добре перемішати.
Начинити отриманою масою картопляні "човники", зверху присипати рештою сиру. Запікати ще 20 хвилин при 180°C до рум’яної скоринки. Страва готова! Подавати гарячою.
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