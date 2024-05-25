Сочный картофель в фольге на костре — пошаговый рецепт

Картофель и сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

Попробуйте приготовить такой картофель с салом. Этот рецепт подходит как для духовки, так и для приготовления на костре.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Vitalii Barylko.

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Вам понадобится:

1 кг картофеля;

200 г сала (подбрюшина);

100 г лука;

50 мл растительного масла;

2 ч.л. сухих прованских трав;

1 ч.л.соли;

0,5 ч.л. перца.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть картофель и нарезать пополам. Сало также порезать ломтиками.

Картофель и сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

К картофелю добавить растительное масло, специи и соль.

Картофель и специи. Фото: YouTube @vitaliibarylko

Кладем между картофелиной кусочки сала и заматываем в фольгу.

Картофель и сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

Готовить 1 час на мангале или в духовке при температуре 180 ºС.

Картофель и сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

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