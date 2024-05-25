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Запеченный картофель с салом в фольге на огне или в духовке — сохраните рецепт

25 мая 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сочный картофель в фольге на костре — пошаговый рецепт
Картофель и сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Попробуйте приготовить такой картофель с салом. Этот рецепт подходит как для духовки, так и для приготовления на костре.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Vitalii Barylko.

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Вам понадобится:

  • 1 кг картофеля;
  • 200 г сала (подбрюшина);
  • 100 г лука;
  • 50 мл растительного масла;
  • 2 ч.л. сухих прованских трав;
  • 1 ч.л.соли;
  • 0,5 ч.л. перца.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть картофель и нарезать пополам. Сало также порезать ломтиками.

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Картофель и сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

К картофелю добавить растительное масло, специи и соль.

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Картофель и специи. Фото: YouTube @vitaliibarylko

Кладем между картофелиной кусочки сала и заматываем в фольгу.

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Картофель и сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

Готовить 1 час на мангале или в духовке при температуре 180 ºС.

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Картофель и сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофелины и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянский фриттат.

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шашлык

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