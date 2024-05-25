Сочный картофель в фольге на костре — пошаговый рецепт

Запеченный картофель с салом в фольге на огне или в духовке — сохраните рецепт
25 мая 2024 09:05
Картофель и сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko
Попробуйте приготовить такой картофель с салом. Этот рецепт подходит как для духовки, так и для приготовления на костре.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Vitalii Barylko.
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Вам понадобится:
- 1 кг картофеля;
- 200 г сала (подбрюшина);
- 100 г лука;
- 50 мл растительного масла;
- 2 ч.л. сухих прованских трав;
- 1 ч.л.соли;
- 0,5 ч.л. перца.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть картофель и нарезать пополам. Сало также порезать ломтиками.
К картофелю добавить растительное масло, специи и соль.
Кладем между картофелиной кусочки сала и заматываем в фольгу.
Готовить 1 час на мангале или в духовке при температуре 180 ºС.
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