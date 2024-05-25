Соковита картопля в фользі на кострі — покроковий рецепт

Запечена картопля із салом у фользі на вогні чи в духовці — зберігайте рецепт
25 травня 2024 09:05
Картопля та сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko
Спробуйте приготувати таку картоплю із салом. Цей рецепт підходить, як для духовки, так й для приготування на мангалі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko.
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Вам знадобиться:
- 1 кг картоплі;
- 200 г сала (підчеревина);
- 100 г цибулі;
- 50 мл рослинної олії;
- 2 ч.л. сухих прованських трав;
- 1 ч.л. солі;
- 0,5 ч.л. перцю.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити картоплю та нарізати навпіл. Сало також нарізати скибочками.
До картоплі додати олію, спеції та сіль.
Кладемо між картоплинами шматочки сала та замотуємо у фольгу.
Готувати 1 годину на мангалі або ж у духовці при температурі 180 ºС.
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