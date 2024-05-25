Соковита картопля в фользі на кострі — покроковий рецепт

Картопля та сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

Спробуйте приготувати таку картоплю із салом. Цей рецепт підходить, як для духовки, так й для приготування на мангалі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko.

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Вам знадобиться:

1 кг картоплі;

200 г сала (підчеревина);

100 г цибулі;

50 мл рослинної олії;

2 ч.л. сухих прованських трав;

1 ч.л. солі;

0,5 ч.л. перцю.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити картоплю та нарізати навпіл. Сало також нарізати скибочками.

Картопля та сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

До картоплі додати олію, спеції та сіль.

Картопля та спеції. Фото: YouTube @vitaliibarylko

Кладемо між картоплинами шматочки сала та замотуємо у фольгу.

Картопля та сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

Готувати 1 годину на мангалі або ж у духовці при температурі 180 ºС.

Картопля та сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

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