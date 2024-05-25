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Запечена картопля із салом у фользі на вогні чи в духовці — зберігайте рецепт

25 травня 2024 09:05
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Соковита картопля в фользі на кострі — покроковий рецепт
Картопля та сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спробуйте приготувати таку картоплю із салом. Цей рецепт підходить, як для духовки, так й для приготування на мангалі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Vitalii Barylko

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг картоплі;
  • 200 г сала (підчеревина);
  • 100 г цибулі;
  • 50 мл рослинної олії;
  • 2 ч.л. сухих прованських трав;
  • 1 ч.л. солі;
  • 0,5 ч.л. перцю. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити картоплю та нарізати навпіл. Сало також нарізати скибочками. 

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Картопля та сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

До картоплі додати олію, спеції та сіль. 

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Картопля та спеції. Фото: YouTube @vitaliibarylko

Кладемо між картоплинами шматочки сала та замотуємо у фольгу. 

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Картопля та сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

Готувати 1 годину на мангалі або ж у духовці при температурі 180 ºС. 

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Картопля та сало. Фото: YouTube @vitaliibarylko

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фріттата.

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сало
картопля
шашлик

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