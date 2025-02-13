Запеканка Божественная на завтрак по рецепту мамы — воздушная, как суфле

Запеканка "Божественная" по рецепту мамы — воздушная, как суфле
Творожная запеканка — это беспроигрышный вариант для вкусного и полезного завтрака. Если хочется чего-то нежного, легкого, но в то же время сытного, этот рецепт станет любимым. Она получается невероятно воздушной, похожей на суфле, а готовится без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог — 500 г;
- яйца — 3 шт.;
- сливочное масло — 60 г (3 ст. л.);
- сметана — 60 г (3 ст. л.);
- сахар — 3 ст. л.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- манная крупа — 3 ст. л.;
- ванилин — по желанию.
Способ приготовления
Растопить сливочное масло и добавить сахар, сметану, соль и ванилин. Всыпать манную крупу, перемешать. Добавить творог, вбить яйца и взбить блендером до кремообразной консистенции. Продолжить взбивать миксером еще 5-7 минут.
Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Вылить творожную массу в форму диаметром 19-22 см.
Выпекать в разогретой до 160 °C духовке 70-90 минут.
Готовность проверить деревянной шпажкой: запеканка должна стать равномерно золотистой. Подавать горячей или после остывания.
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