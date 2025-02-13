Запеканка Божественная на завтрак по рецепту мамы — воздушная, как суфле

Творожная запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Творожная запеканка — это беспроигрышный вариант для вкусного и полезного завтрака. Если хочется чего-то нежного, легкого, но в то же время сытного, этот рецепт станет любимым. Она получается невероятно воздушной, похожей на суфле, а готовится без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

творог — 500 г;

яйца — 3 шт.;

сливочное масло — 60 г (3 ст. л.);

сметана — 60 г (3 ст. л.);

сахар — 3 ст. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

манная крупа — 3 ст. л.;

ванилин — по желанию.

Способ приготовления

Растопить сливочное масло и добавить сахар, сметану, соль и ванилин. Всыпать манную крупу, перемешать. Добавить творог, вбить яйца и взбить блендером до кремообразной консистенции. Продолжить взбивать миксером еще 5-7 минут.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Вылить творожную массу в форму диаметром 19-22 см.

Творожное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 160 °C духовке 70-90 минут.

Готовая запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Готовность проверить деревянной шпажкой: запеканка должна стать равномерно золотистой. Подавать горячей или после остывания.

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