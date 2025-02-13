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Запеканка "Божественная" по рецепту мамы — воздушная, как суфле

13 февраля 2025 06:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Запеканка Божественная на завтрак по рецепту мамы — воздушная, как суфле
Творожная запеканка. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Творожная запеканка — это беспроигрышный вариант для вкусного и полезного завтрака. Если хочется чего-то нежного, легкого, но в то же время сытного, этот рецепт станет любимым. Она получается невероятно воздушной, похожей на суфле, а готовится без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • творог — 500 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сливочное масло — 60 г (3 ст. л.);
  • сметана — 60 г (3 ст. л.);
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • манная крупа — 3 ст. л.;
  • ванилин — по желанию.

Способ приготовления

Растопить сливочное масло и добавить сахар, сметану, соль и ванилин. Всыпать манную крупу, перемешать. Добавить творог, вбить яйца и взбить блендером до кремообразной консистенции. Продолжить взбивать миксером еще 5-7 минут.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Вылить творожную массу в форму диаметром 19-22 см.

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Творожное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 160 °C духовке 70-90 минут.

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Готовая запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Готовность проверить деревянной шпажкой: запеканка должна стать равномерно золотистой. Подавать горячей или после остывания.

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