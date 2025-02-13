Запіканка Божественна на сніданок за рецептом мами — повітряна, як суфле

Сирна запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Сирна запіканка — це безпрограшний варіант для смачного й корисного сніданку. Якщо хочеться чогось ніжного, легкого, але водночас ситного, цей рецепт стане улюбленим. Вона виходить неймовірно повітряною, схожою на суфле, а готується без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир — 500 г;

яйця — 3 шт.;

вершкове масло — 60 г (3 ст. л.);

сметана — 60 г (3 ст. л.);

цукор — 3 ст. л.;

сіль — 1/3 ч. л.;

манна крупа — 3 ст. л.;

ванілін — за бажанням.

Спосіб приготування

Розтопити вершкове масло та додати цукор, сметану, сіль і ванілін. Всипати манну крупу, перемішати. Додати сир, вбити яйця та збити блендером до кремоподібної консистенції. Продовжити збивати міксером ще 5-7 хвилин.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для випікання змастити вершковим маслом. Вилити сирну масу у форму діаметром 19-22 см.

Сирне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати в розігрітій до 160°C духовці 70-90 хвилин.

Готова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Готовність перевірити дерев’яною шпажкою: запіканка повинна стати рівномірно золотистою. Подавати гарячою або після охолодження.

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