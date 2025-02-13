Запіканка Божественна на сніданок за рецептом мами — повітряна, як суфле

Запіканка "Божественна" за рецептом мами — повітряна, як суфле
Сирна запіканка — це безпрограшний варіант для смачного й корисного сніданку. Якщо хочеться чогось ніжного, легкого, але водночас ситного, цей рецепт стане улюбленим. Вона виходить неймовірно повітряною, схожою на суфле, а готується без зайвого клопоту.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир — 500 г;
- яйця — 3 шт.;
- вершкове масло — 60 г (3 ст. л.);
- сметана — 60 г (3 ст. л.);
- цукор — 3 ст. л.;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- манна крупа — 3 ст. л.;
- ванілін — за бажанням.
Спосіб приготування
Розтопити вершкове масло та додати цукор, сметану, сіль і ванілін. Всипати манну крупу, перемішати. Додати сир, вбити яйця та збити блендером до кремоподібної консистенції. Продовжити збивати міксером ще 5-7 хвилин.
Форму для випікання змастити вершковим маслом. Вилити сирну масу у форму діаметром 19-22 см.
Випікати в розігрітій до 160°C духовці 70-90 хвилин.
Готовність перевірити дерев’яною шпажкою: запіканка повинна стати рівномірно золотистою. Подавати гарячою або після охолодження.
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