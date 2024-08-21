Запеканка из цветной капусты без духовки к завтраку – пошаговый рецепт.

Запеканка из цветной капусты без духовки — приготовьте к завтраку
Запеканка из цветной капусты без духовки — это быстрое и полезное решение для завтрака, которое покорит вас своей простотой и нежным вкусом. Готовится на сковородке, она идеально подходит для тех, кто ценит свое время, но хочет насладиться чем-нибудь вкусным и полезным утром.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 600 г цветной капусты;
- 3 яйца;
- 1,5 ч. л. соли;
- 0,3 ч. л. черного перца;
- 0,5 ч. л. сушеного чеснока;
- 0,5 ч. л. прованских трав;
- 70 г муки;
- 25 г масла для жарки.
Способ приготовления
Возьмите 1 цветную капусту, разрежьте ее пополам и разделите на маленькие частицы. На крупную терку натрите цветную капусту.
К натертой цветной капусте добавьте 3 яйца, соль, перец, прованские травы и сушеный чеснок. Хорошо размешайте все ингредиенты между собой.
К этой же массе добавьте муку и хорошо перемешайте. Должно получиться довольно густое тесто для запеканки из цветной капусты.
Разогрейте сковороду и смажьте ее поверхность сладкосливочным маслом. Снизьте огонь до очень маленького. Добавьте тесто для запеканки из цветной капусты, равномерно распределите его на сковороде. Накройте крышкой и выпекайте 20 минут с одной стороны.
Через 20 минут переверните запеканку на другую сторону. Накройте крышкой и выпекайте тоже 20 минут.
Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.
Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.
Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.
Читайте Новини.LIVE!