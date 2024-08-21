Запеканка из цветной капусты без духовки к завтраку – пошаговый рецепт.

Запеканка из цветной капусты. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Запеканка из цветной капусты без духовки — это быстрое и полезное решение для завтрака, которое покорит вас своей простотой и нежным вкусом. Готовится на сковородке, она идеально подходит для тех, кто ценит свое время, но хочет насладиться чем-нибудь вкусным и полезным утром.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

600 г цветной капусты;

3 яйца;

1,5 ч. л. соли;

0,3 ч. л. черного перца;

0,5 ч. л. сушеного чеснока;

0,5 ч. л. прованских трав;

70 г муки;

25 г масла для жарки.

Способ приготовления

Возьмите 1 цветную капусту, разрежьте ее пополам и разделите на маленькие частицы. На крупную терку натрите цветную капусту.

Цветная капуста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

К натертой цветной капусте добавьте 3 яйца, соль, перец, прованские травы и сушеный чеснок. Хорошо размешайте все ингредиенты между собой.

Приготовление завтрака. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

К этой же массе добавьте муку и хорошо перемешайте. Должно получиться довольно густое тесто для запеканки из цветной капусты.

Запеканка на сковороде. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогрейте сковороду и смажьте ее поверхность сладкосливочным маслом. Снизьте огонь до очень маленького. Добавьте тесто для запеканки из цветной капусты, равномерно распределите его на сковороде. Накройте крышкой и выпекайте 20 минут с одной стороны.

Готовая запеканка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 20 минут переверните запеканку на другую сторону. Накройте крышкой и выпекайте тоже 20 минут.

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