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Запіканка із цвітної капусти без духовки — приготуйте до сніданку

21 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Запіканка із цвітної капусти без духовки до сніданку — покроковий рецепт.
Запіканка із цвітної капусти. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Запіканка із цвітної капусти без духовки — це швидке та корисне рішення для сніданку, яке підкорить вас своєю простотою та ніжним смаком. Готується на сковорідці, вона ідеально підходить для тих, хто цінує свій час, але хоче насолодитися чимось смачним і корисним зранку. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 600 г цвітної капусти;
  • 3 яйця;
  • 1,5 ч. л. солі;
  • 0,3 ч. л. чорного перцю;
  • 0,5 ч. л. сушеного часнику;
  • 0,5 ч. л. прованських трав;
  • 70 г борошна;
  • 25 г масла для смаження. 

Спосіб приготування 

Візьміть 1 цвітну капустину, розріжте її навпіл та розділіть на маленькі частинки. На крупну терку натріть цвітну капусту.

що приготувати з цвітної капусти
Цвітна капуста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До натертої цвітної капусти додайте 3 яйця, сіль, перець, прованські трави, та сушений часник. Добре перемішайте всі інгредієнти між собою.

що приготувати з цвітної капусти рецепт
Приготування сніданку. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До цієї ж маси додайте борошно та теж добре перемішайте. Має вийти досить густе тісто для запіканки із квітної капусти.

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Запіканка на пательні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігрійте пательню, та змастіть її поверхню солодковершковим маслом. Знизьте вогонь до дуже маленького.  Додайте тісто для запіканки із цвітної капусти, рівномірно розприділіть його на пательні. Накрийте кришкою та випікайте 20 хвилин з однієї сторони.

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Готова запіканка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 20 хвилин переверніть запіканку на іншу сторону. Накрийте кришкою, та випікайте теж 20 хвилин.

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