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Запеканка "Ленивая жена" — ужин из фарша, макарон и сыра

15 января 2025 20:42
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Запеканка Ленивая жена из фарша, макарон и сыра — идеальный ужин за 30 минут
Запеканка из фарша, макарон и сыра. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Запеканка "Ленивая жена" — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить сытный ужин из фарша, макарон и сыра без лишних хлопот. Минимум усилий, максимум вкуса — идеальный рецепт для всей семьи!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • макароны (лучше крупные из твердых сортов) — 250 г;
  • шинка или фарш (можно заменить на колбасу или курицу) — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 250 мл;
  • вода — 250 мл;
  • сыр твердый (например, чедер или гауда) — 80 г;
  • чеснок — 1 зубчик (по желанию);
  • соль, перец и специи (паприка, орегано, прованские травы);
  • масло.

Способ приготовления

Взять форму для запекания среднего размера, подходящую для духовки (например, керамическую или стеклянную). Смазать дно и боковые стенки формы растительным маслом, чтобы предотвратить прилипание макарон и обеспечить равномерное пропекание. Выложить макароны на дно формы ровным слоем.

вкусный ужин из макарон
Макароны в форме для запекания. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать ветчину небольшими кубиками (примерно 1-2 см) или подготовить фарш, если используется именно его. Разложить мясо поверх макарон. По желанию добавить измельченный чеснок для аромата.

вкусный ужин из макарон и колбасы
Приготовление заливки. Фото: smachnenke.com.ua

В миску разбить два яйца. Взбить их венчиком до однородной консистенции. Добавить соль, перец и специи по вкусу (паприку, орегано, прованские травы). Влить стакан молока и стакан воды, тщательно перемешать для равномерного распределения ингредиентов.

Залить макароны с ветчиной подготовленной яичной смесью. Убедиться, что жидкость почти полностью покрывает макароны, чтобы они хорошо пропитались и приготовились. Посыпать запеканку тертым сыром для создания аппетитной золотистой корочки после запекания.

вкусный ужин из макарон и колбасы за 30 минут
Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть форму фольгой, чтобы предотвратить высыхание верхнего слоя во время запекания. Поставить форму в заранее разогретую до 180 °C духовку и запекать в течение 30 минут.

Через 30 минут снять фольгу и оставить запеканку в духовке еще на 10 минут для образования румяной корочки. Вынуть форму из духовки, дать запеканке немного остыть (около 5 минут) перед подачей, чтобы удобнее было нарезать порционно.

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рецепты Ужин запеканки макаронны колбаса

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