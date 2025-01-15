Запеканка Ленивая жена из фарша, макарон и сыра — идеальный ужин за 30 минут

Запеканка "Ленивая жена" — ужин из фарша, макарон и сыра
Запеканка "Ленивая жена" — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить сытный ужин из фарша, макарон и сыра без лишних хлопот. Минимум усилий, максимум вкуса — идеальный рецепт для всей семьи!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- макароны (лучше крупные из твердых сортов) — 250 г;
- шинка или фарш (можно заменить на колбасу или курицу) — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 250 мл;
- вода — 250 мл;
- сыр твердый (например, чедер или гауда) — 80 г;
- чеснок — 1 зубчик (по желанию);
- соль, перец и специи (паприка, орегано, прованские травы);
- масло.
Способ приготовления
Взять форму для запекания среднего размера, подходящую для духовки (например, керамическую или стеклянную). Смазать дно и боковые стенки формы растительным маслом, чтобы предотвратить прилипание макарон и обеспечить равномерное пропекание. Выложить макароны на дно формы ровным слоем.
Нарезать ветчину небольшими кубиками (примерно 1-2 см) или подготовить фарш, если используется именно его. Разложить мясо поверх макарон. По желанию добавить измельченный чеснок для аромата.
В миску разбить два яйца. Взбить их венчиком до однородной консистенции. Добавить соль, перец и специи по вкусу (паприку, орегано, прованские травы). Влить стакан молока и стакан воды, тщательно перемешать для равномерного распределения ингредиентов.
Залить макароны с ветчиной подготовленной яичной смесью. Убедиться, что жидкость почти полностью покрывает макароны, чтобы они хорошо пропитались и приготовились. Посыпать запеканку тертым сыром для создания аппетитной золотистой корочки после запекания.
Накрыть форму фольгой, чтобы предотвратить высыхание верхнего слоя во время запекания. Поставить форму в заранее разогретую до 180 °C духовку и запекать в течение 30 минут.
Через 30 минут снять фольгу и оставить запеканку в духовке еще на 10 минут для образования румяной корочки. Вынуть форму из духовки, дать запеканке немного остыть (около 5 минут) перед подачей, чтобы удобнее было нарезать порционно.
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