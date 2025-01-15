Запіканка Лінива дружина з фаршу, макаронів і сиру — ідеальна вечеря за 30 хвилин

Запіканка з фаршу, макаронів та сиру. Фото: smachnenke.com.ua

Запіканка "Лінива дружина" — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати ситну вечерю з фаршу, макаронів та сиру без зайвих клопотів. Мінімум зусиль, максимум смаку — ідеальний рецепт для всієї родини!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

макарони (краще великі з твердих сортів) — 250 г;

шинка або фарш (можна замінити на ковбасу або курку) — 200 г;

яйця — 2 шт.;

молоко — 250 мл;

вода — 250 мл;

сир твердий (наприклад, чедер або гауда) — 80 г;

часник — 1 зубчик (за бажанням);

сіль, перець та спеції (паприка, орегано, прованські трави);

олія.

Спосіб приготування

Взяти форму для запікання середнього розміру, яка підходить для духовки (наприклад, керамічну або скляну). Змастити дно і бічні стінки форми олією, щоб запобігти прилипанню макаронів і забезпечити рівномірне пропікання. Викласти макарони на дно форми рівним шаром.

Макарони у формі для запікання. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати шинку невеликими кубиками (приблизно 1-2 см) або підготувати фарш, якщо використовується саме він. Розкласти м’ясо поверх макаронів. За бажанням додати подрібнений часник для аромату.

Приготування заливки. Фото: smachnenke.com.ua

У миску розбити два яйця. Збити їх вінчиком до однорідної консистенції. Додати сіль, перець та спеції на смак (паприку, орегано, прованські трави). Влити склянку молока та склянку води, ретельно перемішати для рівномірного розподілу інгредієнтів.

Залити макарони з шинкою підготовленою яєчною сумішшю. Переконатися, що рідина майже повністю покриває макарони, щоб вони добре просочилися та приготувалися. Посипати запіканку тертим сиром для створення апетитної золотистої скоринки після запікання.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити форму фольгою, щоб запобігти висиханню верхнього шару під час запікання. Поставити форму в заздалегідь розігріту до 180 °C духовку та запікати протягом 30 хвилин.

Через 30 хвилин зняти фольгу та залишити запіканку в духовці ще на 10 хвилин для утворення рум’яної скоринки. Вийняти форму з духовки, дати запіканці трохи охолонути (близько 5 хвилин) перед подачею, щоб зручніше було нарізати порційно.

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