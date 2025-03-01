Запеканка Ленивая невестка — идеальный рецепт для быстрого ужина

Запеканка "Ленивая невестка" — рецепт для быстрого ужина
Хотите вкусный ужин без лишних усилий? Эта "Ленивая невестка" спасет вас! Просто выложите ингредиенты в форму, залейте соусом и отправьте в духовку. Минимум работы — максимум вкуса.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- соль, перец — по вкусу;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- лук — 1-2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- шампиньоны — 300 г;
- масло — 1 ст. л.
Для заливки:
- сметана (15-20%) — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- твердый сыр — 150 г.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать кубиками, посолить, поперчить, добавить соевый соус, перемешать и оставить мариноваться на несколько минут.
Форму для запекания смазать маслом, на дно выложить нарезанный кольцами лук, сверху равномерно распределить филе.
Следующим слоем выложить нарезанные кружочками помидоры, затем тонко нарезанный картофель.
Сверху распределить нарезанные кусочками шампиньоны. В миске смешать сметану, яйца, соль, перец и натертый сыр.
Равномерно распределить заливку поверх блюда. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 45-50 минут до румяной корочки. Подавать горячим.
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