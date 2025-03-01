Запеканка Ленивая невестка — идеальный рецепт для быстрого ужина

Запеканка "Ленивая невестка". Фото: gospodynka.com.ua

Хотите вкусный ужин без лишних усилий? Эта "Ленивая невестка" спасет вас! Просто выложите ингредиенты в форму, залейте соусом и отправьте в духовку. Минимум работы — максимум вкуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриное филе — 500 г;

соль, перец — по вкусу;

соевый соус — 1 ст. л.;

лук — 1-2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

картофель — 1 шт.;

шампиньоны — 300 г;

масло — 1 ст. л.

Для заливки:

сметана (15-20%) — 200 г;

яйца — 2 шт.;

соль, перец — по вкусу;

твердый сыр — 150 г.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать кубиками, посолить, поперчить, добавить соевый соус, перемешать и оставить мариноваться на несколько минут.

Курица и соус Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания смазать маслом, на дно выложить нарезанный кольцами лук, сверху равномерно распределить филе.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Следующим слоем выложить нарезанные кружочками помидоры, затем тонко нарезанный картофель.

Нарезанные помидоры Фото: gospodynka.com.ua

Сверху распределить нарезанные кусочками шампиньоны. В миске смешать сметану, яйца, соль, перец и натертый сыр.

Приготовление запеканки Фото: gospodynka.com.ua

Равномерно распределить заливку поверх блюда. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 45-50 минут до румяной корочки. Подавать горячим.

Готовая запеканка Фото: gospodynka.com.ua

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