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Запеканка "Ленивая невестка" — рецепт для быстрого ужина

1 марта 2025 00:22
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Запеканка Ленивая невестка — идеальный рецепт для быстрого ужина
Запеканка "Ленивая невестка". Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите вкусный ужин без лишних усилий? Эта "Ленивая невестка" спасет вас! Просто выложите ингредиенты в форму, залейте соусом и отправьте в духовку. Минимум работы — максимум вкуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 500 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • лук — 1-2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • картофель — 1 шт.;
  • шампиньоны — 300 г;
  • масло — 1 ст. л.

Для заливки:

  • сметана (15-20%) — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • твердый сыр — 150 г.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать кубиками, посолить, поперчить, добавить соевый соус, перемешать и оставить мариноваться на несколько минут.

смачна запіканка на вечерю
Курица и соус Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания смазать маслом, на дно выложить нарезанный кольцами лук, сверху равномерно распределить филе.

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Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Следующим слоем выложить нарезанные кружочками помидоры, затем тонко нарезанный картофель.

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Нарезанные помидоры Фото: gospodynka.com.ua

Сверху распределить нарезанные кусочками шампиньоны. В миске смешать сметану, яйца, соль, перец и натертый сыр.

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Приготовление запеканки Фото: gospodynka.com.ua

Равномерно распределить заливку поверх блюда. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 45-50 минут до румяной корочки. Подавать горячим.

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Готовая запеканка Фото: gospodynka.com.ua

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