Запіканка Лінива невістка — ідеальний рецепт для швидкої вечері

Запіканка "Лінива невістка" — рецепт для швидкої вечері
Хочете смачну вечерю без зайвих зусиль? Ця "Лінива невістка" врятує вас! Просто викладіть інгредієнти у форму, залийте соусом і відправте в духовку. Мінімум роботи — максимум смаку.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 500 г;
- сіль, перець — за смаком;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- цибуля — 1-2 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- картопля — 1 шт.;
- печериці — 300 г;
- олія — 1 ст. л.
Для заливки:
- сметана (15-20%) — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль, перець — за смаком;
- твердий сир — 150 г.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати кубиками, посолити, поперчити, додати соєвий соус, перемішати та залишити маринуватися на кілька хвилин.
Форму для запікання змастити олією, на дно викласти нарізану кільцями цибулю, зверху рівномірно розподілити філе.
Наступним шаром викласти нарізані кружечками помідори, потім тонко нарізану картоплю.
Зверху розподілити нарізані шматочками печериці. У мисці змішати сметану, яйця, сіль, перець і натертий сир.
Рівномірно розподілити заливку поверх страви. Випікати в розігрітій до 180°C духовці 45-50 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати гарячим.
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