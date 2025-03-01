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Запіканка "Лінива невістка" — рецепт для швидкої вечері

1 березня 2025 00:22
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Запіканка Лінива невістка — ідеальний рецепт для швидкої вечері
Запіканка "Лінива невістка". Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете смачну вечерю без зайвих зусиль? Ця "Лінива невістка" врятує вас! Просто викладіть інгредієнти у форму, залийте соусом і відправте в духовку. Мінімум роботи — максимум смаку. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 500 г;
  • сіль, перець — за смаком;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • цибуля — 1-2 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • картопля — 1 шт.;
  • печериці — 300 г;
  • олія — 1 ст. л.

Для заливки:

  • сметана (15-20%) — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • твердий сир — 150 г.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати кубиками, посолити, поперчити, додати соєвий соус, перемішати та залишити маринуватися на кілька хвилин.

смачна запіканка на вечерю
Курка та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання змастити олією, на дно викласти нарізану кільцями цибулю, зверху рівномірно розподілити філе.

смачна домашня запіканка на вечерю
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Наступним шаром викласти нарізані кружечками помідори, потім тонко нарізану картоплю.

рецепт смачної домашньої запіканки на вечерю
Нарізані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху розподілити нарізані шматочками печериці. У мисці змішати сметану, яйця, сіль, перець і натертий сир.

рецепт домашньої запіканки на вечерю
Приготування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Рівномірно розподілити заливку поверх страви. Випікати в розігрітій до 180°C духовці 45-50 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати гарячим.

рецепт запіканки на вечерю з куркою
Готова запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

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