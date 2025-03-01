Запіканка Лінива невістка — ідеальний рецепт для швидкої вечері

Запіканка "Лінива невістка". Фото: gospodynka.com.ua

Хочете смачну вечерю без зайвих зусиль? Ця "Лінива невістка" врятує вас! Просто викладіть інгредієнти у форму, залийте соусом і відправте в духовку. Мінімум роботи — максимум смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 500 г;

сіль, перець — за смаком;

соєвий соус — 1 ст. л.;

цибуля — 1-2 шт.;

помідори — 2 шт.;

картопля — 1 шт.;

печериці — 300 г;

олія — 1 ст. л.

Для заливки:

сметана (15-20%) — 200 г;

яйця — 2 шт.;

сіль, перець — за смаком;

твердий сир — 150 г.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати кубиками, посолити, поперчити, додати соєвий соус, перемішати та залишити маринуватися на кілька хвилин.

Курка та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання змастити олією, на дно викласти нарізану кільцями цибулю, зверху рівномірно розподілити філе.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Наступним шаром викласти нарізані кружечками помідори, потім тонко нарізану картоплю.

Нарізані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху розподілити нарізані шматочками печериці. У мисці змішати сметану, яйця, сіль, перець і натертий сир.

Приготування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Рівномірно розподілити заливку поверх страви. Випікати в розігрітій до 180°C духовці 45-50 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати гарячим.

Готова запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

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