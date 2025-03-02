Запеканка с тестом фило и сыром — быстрый рецепт за 10 минут

Запеканка с тестом фило и сыром — готовится за 10 минут
Быстрый и вкусный вариант выпечки без лишних хлопот. Запеканка с тестом фило и творогом получается нежной, воздушной и с хрустящей корочкой. Готовится за считанные минуты.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог — 700 г;
- сливки — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка.
Дополнительно:
- тесто фило — 700 г;
- растопленное сливочное масло — 70 г.
Для заливки:
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 200 г.
Способ приготовления
Приготовление начинки. В миске смешать творог со сливками, яйцами и щепоткой соли до однородной массы.
Каждый лист теста фило смазать растопленным сливочным маслом, выложить творожную начинку и свернуть в рулет.
Приготовление заливки. Смешать яйца со сметаной. Рулетики выложить в форму для запекания, застеленную пергаментом, полить заливкой.
Выпекать в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистой корочки. Подавать горячими или теплыми.
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