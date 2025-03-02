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Запеканка с тестом фило и сыром — готовится за 10 минут

2 марта 2025 14:31
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Запеканка с тестом фило и сыром — быстрый рецепт за 10 минут
Запеканка с тестом фило. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Быстрый и вкусный вариант выпечки без лишних хлопот. Запеканка с тестом фило и творогом получается нежной, воздушной и с хрустящей корочкой. Готовится за считанные минуты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог — 700 г;
  • сливки — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка.

Дополнительно:

  • тесто фило — 700 г;
  • растопленное сливочное масло — 70 г.

Для заливки:

  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 200 г.

Способ приготовления

Приготовление начинки. В миске смешать творог со сливками, яйцами и щепоткой соли до однородной массы.

смачна запіканка з тістом філо
Тесто фило. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый лист теста фило смазать растопленным сливочным маслом, выложить творожную начинку и свернуть в рулет.

смачна запіканка з тістом філо та сиром
Творог и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление заливки. Смешать яйца со сметаной. Рулетики выложить в форму для запекания, застеленную пергаментом, полить заливкой.

смачна запіканка з тістом філо та сиром за 10 хвилин
Заливка для запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистой корочки. Подавать горячими или теплыми.

запіканка з тістом філо та сиром за 10 хвилин
Готовая запеканка. Фото: gospodynka.com.ua


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