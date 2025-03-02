Запеканка с тестом фило и сыром — быстрый рецепт за 10 минут

Запеканка с тестом фило. Фото: gospodynka.com.ua

Быстрый и вкусный вариант выпечки без лишних хлопот. Запеканка с тестом фило и творогом получается нежной, воздушной и с хрустящей корочкой. Готовится за считанные минуты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог — 700 г;

сливки — 100 г;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка.

Дополнительно:

тесто фило — 700 г;

растопленное сливочное масло — 70 г.

Для заливки:

яйца — 2 шт.;

сметана — 200 г.

Способ приготовления

Приготовление начинки. В миске смешать творог со сливками, яйцами и щепоткой соли до однородной массы.

Тесто фило. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый лист теста фило смазать растопленным сливочным маслом, выложить творожную начинку и свернуть в рулет.

Творог и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление заливки. Смешать яйца со сметаной. Рулетики выложить в форму для запекания, застеленную пергаментом, полить заливкой.

Заливка для запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистой корочки. Подавать горячими или теплыми.

Готовая запеканка. Фото: gospodynka.com.ua



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