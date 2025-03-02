Запіканка з тістом філо та сиром — швидкий рецепт за 10 хвилин

Запіканка з тістом філо. Фото: gospodynka.com.ua

Швидкий та смачний варіант випічки без зайвого клопоту. Запіканка з тістом філо та сиром виходить ніжною, повітряною та з хрусткою скоринкою. Готується за лічені хвилини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 700 г;

вершки — 100 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка.

Додатково:

тісто філо — 700 г;

розтоплене вершкове масло — 70 г.

Для заливки:

яйця — 2 шт.;

сметана — 200 г.

Спосіб приготування

Приготування начинки. У мисці змішати кисломолочний сир із вершками, яйцями та дрібкою солі до однорідної маси.

Тісто філо. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен лист тіста філо змастити розтопленим вершковим маслом, викласти сирну начинку та скрутити в рулет.

Сир та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування заливки. Змішати яйця зі сметаною. Рулетики викласти у форму для запікання, застелену пергаментом, полити заливкою.

Заливка для запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 180°C духовці 40-45 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячими або теплими.

Готова запіканка. Фото: gospodynka.com.ua



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