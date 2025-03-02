Запіканка з тістом філо та сиром — швидкий рецепт за 10 хвилин

Запіканка з тістом філо та сиром — готується за 10 хвилин
Швидкий та смачний варіант випічки без зайвого клопоту. Запіканка з тістом філо та сиром виходить ніжною, повітряною та з хрусткою скоринкою. Готується за лічені хвилини.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 700 г;
- вершки — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка.
Додатково:
- тісто філо — 700 г;
- розтоплене вершкове масло — 70 г.
Для заливки:
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 200 г.
Спосіб приготування
Приготування начинки. У мисці змішати кисломолочний сир із вершками, яйцями та дрібкою солі до однорідної маси.
Кожен лист тіста філо змастити розтопленим вершковим маслом, викласти сирну начинку та скрутити в рулет.
Приготування заливки. Змішати яйця зі сметаною. Рулетики викласти у форму для запікання, застелену пергаментом, полити заливкою.
Випікати у розігрітій до 180°C духовці 40-45 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячими або теплими.
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