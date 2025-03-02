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Запіканка з тістом філо та сиром — готується за 10 хвилин

2 березня 2025 14:31
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Запіканка з тістом філо та сиром — швидкий рецепт за 10 хвилин
Запіканка з тістом філо. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Швидкий та смачний варіант випічки без зайвого клопоту. Запіканка з тістом філо та сиром виходить ніжною, повітряною та з хрусткою скоринкою. Готується за лічені хвилини. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 700 г;
  • вершки — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка.

Додатково:

  • тісто філо — 700 г;
  • розтоплене вершкове масло — 70 г.

Для заливки:

  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 200 г.

Спосіб приготування

Приготування начинки. У мисці змішати кисломолочний сир із вершками, яйцями та дрібкою солі до однорідної маси.

смачна запіканка з тістом філо
Тісто філо. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен лист тіста філо змастити розтопленим вершковим маслом, викласти сирну начинку та скрутити в рулет.

смачна запіканка з тістом філо та сиром
Сир та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування заливки. Змішати яйця зі сметаною. Рулетики викласти у форму для запікання, застелену пергаментом, полити заливкою.

смачна запіканка з тістом філо та сиром за 10 хвилин
Заливка для запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 180°C духовці 40-45 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячими або теплими.

запіканка з тістом філо та сиром за 10 хвилин
Готова запіканка. Фото: gospodynka.com.ua


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