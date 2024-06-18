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Заправка к борщу на зиму — вкусный рецепт от Клопотенко

18 июня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как сделать борщевую заправку на зиму – пошаговый рецепт от Клопотенко
Заправка к борщу. Фото: klopotenko.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Пока сезон ароматной зелени и овощей сделаем заготовки на зиму и заправку к борщу. Поверьте, потом вы будете счастливы, что прислушались к совету от Евгения Клопотенко. Это так удобно — достали готовую баночку и добавили в блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 1 кг свеклы;
  • 1 кг моркови;
  • 1 кг лука;
  • 3 груши;
  • копченая паприка по вкусу;
  • 4 лавровых листа;
  • 5 горошин душистого перца;
  • 5 горошин черного перца;
  • 150 г чеснока;
  • 100 г томатной пасты;
  • сахар по желанию;
  • 500 мл воды;
  • соль по вкусу;
  • 100 мл подсолнечного масла;
  • 100 мл уксуса.

Способ приготовления

Очистите 2 моркови и натрите на терке для корейской моркови. Если нет такой, тогда просто на крупной терке. Очистите 3 зубчика чеснока.

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Тертая морковь. Фото: klopotenko.com

Нарубите зубчики мелко ножом. Очистите от шелухи 2 репчатых лука и нарежьте мелким кубиком.

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Лук и чеснок. Фото: klopotenko.com

Помойте 2 сладких перца, разрежьте пополам, уберите семена и нарежьте его средним кубиком.

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Перец и морковь. Фото: klopotenko.com

Разогрейте кастрюлю с 150 мл подсолнечного масла, сначала добавьте чеснок с луком и жарьте 3-4 минут. Лук должен стать мягким. Добавьте морковь, размешайте и продолжайте готовить 4 минуты. Далее добавьте перец и жарьте все вместе еще 5 минут.

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Свекла и томаты. Фото: klopotenko.com

Тем временем очистите 2 свеклы и тоже натрите либо на терке для моркови по-корейски, либо на обычной крупной. Добавляйте в кастрюлю ко всем овощам.

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Приготовление заправки к борщу. Фото: klopotenko.com

Помойте 4-5 томатов, разрежьте пополам, вырежьте плодоножку и натрите на крупной терке так, чтобы кожура осталась у вас в руках. Добавьте пюре из помидоров в кастрюлю. Добавьте по 1 ст. л. соли и сахара, сделайте маленький огонь и тушите 25-30 минут. Периодически помешивайте. Стерилизуйте банки с крышками удобным для вас способом.

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Приготовление заправки к борщу. Фото: klopotenko.com

Помойте 10 веточек укропа и мелко порежьте, переложите ко всем овощам, влейте 3 ст. л. столового уксуса 9%, перемешайте и готовьте еще 5 минут.

Раньше мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам.

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Евгений Клопотенко
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