Как сделать борщевую заправку на зиму – пошаговый рецепт от Клопотенко

Заправка к борщу на зиму — вкусный рецепт от Клопотенко
Пока сезон ароматной зелени и овощей сделаем заготовки на зиму и заправку к борщу. Поверьте, потом вы будете счастливы, что прислушались к совету от Евгения Клопотенко. Это так удобно — достали готовую баночку и добавили в блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 1 кг свеклы;
- 1 кг моркови;
- 1 кг лука;
- 3 груши;
- копченая паприка по вкусу;
- 4 лавровых листа;
- 5 горошин душистого перца;
- 5 горошин черного перца;
- 150 г чеснока;
- 100 г томатной пасты;
- сахар по желанию;
- 500 мл воды;
- соль по вкусу;
- 100 мл подсолнечного масла;
- 100 мл уксуса.
Способ приготовления
Очистите 2 моркови и натрите на терке для корейской моркови. Если нет такой, тогда просто на крупной терке. Очистите 3 зубчика чеснока.
Нарубите зубчики мелко ножом. Очистите от шелухи 2 репчатых лука и нарежьте мелким кубиком.
Помойте 2 сладких перца, разрежьте пополам, уберите семена и нарежьте его средним кубиком.
Разогрейте кастрюлю с 150 мл подсолнечного масла, сначала добавьте чеснок с луком и жарьте 3-4 минут. Лук должен стать мягким. Добавьте морковь, размешайте и продолжайте готовить 4 минуты. Далее добавьте перец и жарьте все вместе еще 5 минут.
Тем временем очистите 2 свеклы и тоже натрите либо на терке для моркови по-корейски, либо на обычной крупной. Добавляйте в кастрюлю ко всем овощам.
Помойте 4-5 томатов, разрежьте пополам, вырежьте плодоножку и натрите на крупной терке так, чтобы кожура осталась у вас в руках. Добавьте пюре из помидоров в кастрюлю. Добавьте по 1 ст. л. соли и сахара, сделайте маленький огонь и тушите 25-30 минут. Периодически помешивайте. Стерилизуйте банки с крышками удобным для вас способом.
Помойте 10 веточек укропа и мелко порежьте, переложите ко всем овощам, влейте 3 ст. л. столового уксуса 9%, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
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