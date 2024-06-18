Як зробити борщову заправку на зиму — покроковий рецепт від Клопотенка

Заправка до борщу на зиму — смачний рецепт від Клопотенка
Поки сезон ґрунтової ароматної зелені та овочів, зробимо заготовки на зиму та заправку до борщу. Повірте, потім ви будете щасливі, що дослухалися поради від Євгена Клопотенка. Це ж так зручно – дістали готову баночку та додали у страву.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 1 кг буряку;
- 1 кг моркви;
- 1 кг цибулі;
- 3 груші;
- копчена паприка до смаку;
- 4 лаврових листи;
- 5 горошин духмяного перцю;
- 5 горошин чорного перцю;
- 150 г часнику;
- 100 г томатної пасти;
- цукор за бажанням;
- 500 мл води;
- сіль до смаку;
- 100 мл соняшникової олії;
- 100 мл оцту.
Спосіб приготування
Очистьте 2 моркви та натріть на тертці для корейської моркви. Якщо не маєте такої, тоді просто на крупній тертці. Очистьте 3 зубчики часнику.
Посічіть зубчики дрібно ножем. Очистіть від лушпиння 2 ріпчасті цибулі та наріжте дрібним кубиком.
Помийте 2 солодкі перці, розріжте навпіл, приберіть насіннєву коробку та наріжте його середнім кубиком.
Розігрійте каструлю зі 150 мл соняшникової олії, перекладіть спочатку часник з цибулею та смажте 3-4 хвилин. Цибуля має стати м’якою. Додайте моркву, перемішайте та продовжуйте готувати 4 хвилини. Далі перекладіть перець та смажте все разом ще 5 хвилин.
Тим часом очистьте 2 буряки та теж натріть або на тертці для моркви по-корейськи, або на звичайній крупній. Додавайте його в каструлю до всіх овочів.
Помийте 4-5 томатів, розріжте навпіл, виріжте плодоніжку та натріть на крупній тертці так, щоб шкірка залишилася у вас в руках. Додайте пюре з помідорів в каструлю. Всипте по 1 ст. л. солі та цукру, зробіть маленький вогонь та тушкуйте 25-30 хвилин. Періодично помішуйте. Стерилізуйте банки з кришками зручним для вас способом.
Помийте 10 гілочок кропу та дрібно поріжте, перекладіть до всіх овочів, влийте 3 ст. л. столового оцту 9%, перемішайте та готуйте ще 5 хвилин.
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