Як зробити борщову заправку на зиму — покроковий рецепт від Клопотенка

Заправка до борщу. Фото: klopotenko.com

Поки сезон ґрунтової ароматної зелені та овочів, зробимо заготовки на зиму та заправку до борщу. Повірте, потім ви будете щасливі, що дослухалися поради від Євгена Клопотенка. Це ж так зручно – дістали готову баночку та додали у страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

1 кг буряку;

1 кг моркви;

1 кг цибулі;

3 груші;

копчена паприка до смаку;

4 лаврових листи;

5 горошин духмяного перцю;

5 горошин чорного перцю;

150 г часнику;

100 г томатної пасти;

цукор за бажанням;

500 мл води;

сіль до смаку;

100 мл соняшникової олії;

100 мл оцту.

Спосіб приготування

Очистьте 2 моркви та натріть на тертці для корейської моркви. Якщо не маєте такої, тоді просто на крупній тертці. Очистьте 3 зубчики часнику.

Терта морква. Фото: klopotenko.com

Посічіть зубчики дрібно ножем. Очистіть від лушпиння 2 ріпчасті цибулі та наріжте дрібним кубиком.

Цибуля та часник. Фото: klopotenko.com

Помийте 2 солодкі перці, розріжте навпіл, приберіть насіннєву коробку та наріжте його середнім кубиком.

Перець та морква. Фото: klopotenko.com

Розігрійте каструлю зі 150 мл соняшникової олії, перекладіть спочатку часник з цибулею та смажте 3-4 хвилин. Цибуля має стати м’якою. Додайте моркву, перемішайте та продовжуйте готувати 4 хвилини. Далі перекладіть перець та смажте все разом ще 5 хвилин.

Буряк та томати. Фото: klopotenko.com

Тим часом очистьте 2 буряки та теж натріть або на тертці для моркви по-корейськи, або на звичайній крупній. Додавайте його в каструлю до всіх овочів.

Приготування заправки до борщу. Фото: klopotenko.com

Помийте 4-5 томатів, розріжте навпіл, виріжте плодоніжку та натріть на крупній тертці так, щоб шкірка залишилася у вас в руках. Додайте пюре з помідорів в каструлю. Всипте по 1 ст. л. солі та цукру, зробіть маленький вогонь та тушкуйте 25-30 хвилин. Періодично помішуйте. Стерилізуйте банки з кришками зручним для вас способом.

Приготування заправки до борщу. Фото: klopotenko.com

Помийте 10 гілочок кропу та дрібно поріжте, перекладіть до всіх овочів, влийте 3 ст. л. столового оцту 9%, перемішайте та готуйте ще 5 хвилин.

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