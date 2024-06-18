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Заправка до борщу на зиму — смачний рецепт від Клопотенка

18 червня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як зробити борщову заправку на зиму — покроковий рецепт від Клопотенка
Заправка до борщу. Фото: klopotenko.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Поки сезон ґрунтової ароматної зелені та овочів, зробимо заготовки на зиму та заправку до борщу. Повірте, потім ви будете щасливі, що дослухалися поради від Євгена Клопотенка. Це ж так зручно – дістали готову баночку та додали у страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг буряку;
  • 1 кг моркви;
  • 1 кг цибулі;
  • 3 груші;
  • копчена паприка до смаку;
  • 4 лаврових листи;
  • 5 горошин духмяного перцю;
  • 5 горошин чорного перцю;
  • 150 г часнику;
  • 100 г томатної пасти;
  • цукор за бажанням;
  • 500 мл води;
  • сіль до смаку;
  • 100 мл соняшникової олії;
  • 100 мл оцту. 

Спосіб приготування 

Очистьте 2 моркви та натріть на тертці для корейської моркви. Якщо не маєте такої, тоді просто на крупній тертці. Очистьте 3 зубчики часнику.

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Терта морква. Фото: klopotenko.com

Посічіть зубчики дрібно ножем. Очистіть від лушпиння 2 ріпчасті цибулі та наріжте дрібним кубиком.

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Цибуля та часник. Фото: klopotenko.com

Помийте 2 солодкі перці, розріжте навпіл, приберіть насіннєву коробку та наріжте його середнім кубиком.

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Перець та морква. Фото: klopotenko.com

Розігрійте каструлю зі 150 мл соняшникової олії, перекладіть спочатку часник з цибулею та смажте 3-4 хвилин. Цибуля має стати м’якою. Додайте моркву, перемішайте та продовжуйте готувати 4 хвилини. Далі перекладіть перець та смажте все разом ще 5 хвилин.

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Буряк та томати. Фото: klopotenko.com

Тим часом очистьте 2 буряки та теж натріть або на тертці для моркви по-корейськи, або на звичайній крупній. Додавайте його в каструлю до всіх овочів.

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Приготування заправки до борщу. Фото: klopotenko.com

Помийте 4-5 томатів, розріжте навпіл, виріжте плодоніжку та натріть на крупній тертці так, щоб шкірка залишилася у вас в руках. Додайте пюре з помідорів в каструлю. Всипте по 1 ст. л. солі та цукру, зробіть маленький вогонь та тушкуйте 25-30 хвилин. Періодично помішуйте. Стерилізуйте банки з кришками зручним для вас способом.

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Приготування заправки до борщу. Фото: klopotenko.com

Помийте 10 гілочок кропу та дрібно поріжте, перекладіть до всіх овочів, влийте 3 ст. л. столового оцту 9%, перемішайте та готуйте ще 5 хвилин.

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Євген Клопотенко
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