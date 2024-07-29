Борщовая заправка на зиму для украинского борща из 1 кг свеклы – пошаговый рецепт приготовления

Борщовая заправка. Фото: YouTube @olga_salkay

Приготовьте борщевую заправку на зиму из 1 кг свеклы, чтобы всегда иметь под рукой основу для вкусного украинского борща. Этот рецепт поможет вам сберечь все необходимые ингредиенты, чтобы в любое время легко приготовить традиционный борщ.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

красная свекла вареная 1 кг;

лук 250 г;

морковь 250 г;

сладкий перец 200 г;

подсолнечное масло 100 мл;

томатное пюре 150 мл;

(или томатная паста 100 г);

сахар 3 ст. ложки;

соль 1 ст. ложка (с горкой);

уксус 9% 4 ст. ложки;

черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть морковь и свеклу. Порезать сладкий перец, лук и приготовить другие ингредиенты.

Ингредиенты для заготовки. Фото: YouTube @olga_salkay

На сковороде обжарить лук, затем добавить морковь и сладкий перец. Через две минуты добавить вареную тертую свеклу.

Морковь и свекла. Фото: YouTube @olga_salkay

Добавить соль, сахар и уксус 9%. Всё перемешать. Затем добавить томатное пюре или томтанную пасту. Готовить в течение 30 минут, периодически помешивать.

Морковь, свекла и томат. Фото: YouTube @olga_salkay

Разложить заправку по банкам, стерилизуйте в течение 50 минут с момента закипания. Затем закрыть крышками и оставить для охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @olga_salkay

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