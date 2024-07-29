Борщовая заправка на зиму для украинского борща из 1 кг свеклы – пошаговый рецепт приготовления

Заправка на зиму для украинского борща с 1 кг свеклы
Приготовьте борщевую заправку на зиму из 1 кг свеклы, чтобы всегда иметь под рукой основу для вкусного украинского борща. Этот рецепт поможет вам сберечь все необходимые ингредиенты, чтобы в любое время легко приготовить традиционный борщ.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.
Вам понадобится:
- красная свекла вареная 1 кг;
- лук 250 г;
- морковь 250 г;
- сладкий перец 200 г;
- подсолнечное масло 100 мл;
- томатное пюре 150 мл;
- (или томатная паста 100 г);
- сахар 3 ст. ложки;
- соль 1 ст. ложка (с горкой);
- уксус 9% 4 ст. ложки;
- черный перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть морковь и свеклу. Порезать сладкий перец, лук и приготовить другие ингредиенты.
На сковороде обжарить лук, затем добавить морковь и сладкий перец. Через две минуты добавить вареную тертую свеклу.
Добавить соль, сахар и уксус 9%. Всё перемешать. Затем добавить томатное пюре или томтанную пасту. Готовить в течение 30 минут, периодически помешивать.
Разложить заправку по банкам, стерилизуйте в течение 50 минут с момента закипания. Затем закрыть крышками и оставить для охлаждения.
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