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Заправка на зиму для украинского борща с 1 кг свеклы

29 июля 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Борщовая заправка на зиму для украинского борща из 1 кг свеклы – пошаговый рецепт приготовления
Борщовая заправка. Фото: YouTube @olga_salkay
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте борщевую заправку на зиму из 1 кг свеклы, чтобы всегда иметь под рукой основу для вкусного украинского борща. Этот рецепт поможет вам сберечь все необходимые ингредиенты, чтобы в любое время легко приготовить традиционный борщ.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

  • красная свекла вареная 1 кг;
  • лук 250 г;
  • морковь 250 г;
  • сладкий перец 200 г;
  • подсолнечное масло 100 мл;
  • томатное пюре 150 мл;
  • (или томатная паста 100 г);
  • сахар 3 ст. ложки;
  • соль 1 ст. ложка (с горкой);
  • уксус 9% 4 ст. ложки;
  • черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть морковь и свеклу. Порезать сладкий перец, лук и приготовить другие ингредиенты.

борщевая заправка на зиму
Ингредиенты для заготовки. Фото: YouTube @olga_salkay

На сковороде обжарить лук, затем добавить морковь и сладкий перец. Через две минуты добавить вареную тертую свеклу.

заправка на зиму рецепт
Морковь и свекла. Фото: YouTube @olga_salkay

Добавить соль, сахар и уксус 9%. Всё перемешать. Затем добавить томатное пюре или томтанную пасту. Готовить в течение 30 минут, периодически помешивать.

рецепт борща на зиму
Морковь, свекла и томат. Фото: YouTube @olga_salkay

Разложить заправку по банкам, стерилизуйте в течение 50 минут с момента закипания. Затем закрыть крышками и оставить для охлаждения.

заготовки из свеклы на зиму
Стерилизация банок. Фото: YouTube @olga_salkay

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика – все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. Например, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой , при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму . Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

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