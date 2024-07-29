Борщова заправка на зиму для українського борщу з 1 кг буряка — покроковий рецепт приготування

Борщова заправка. Фото: YouTube @olga_salkay

Приготуйте борщову заправку на зиму з 1 кг буряка, щоб завжди мати під рукою основу для смачного українського борщу. Цей рецепт допоможе вам зберегти всі необхідні інгредієнти, щоб у будь-який час легко приготувати традиційний борщ.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

червоний буряк варений 1 кг;

цибуля 250 г;

морква 250 г;

солодкий перець 200 г;

соняшникова олія 100 мл;

томатне п'юре 150 мл;

(або томатна паста 100 г);

цукор 3 ст. ложки;

сіль 1 ст. ложка (з гіркою);

оцет 9% 4 ст. ложки;

чорний перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти моркву та буряк. Нарізати солодкий перець, цибулю та підготувати інші інгредієнти.

Інгредієнти для заготовки. Фото: YouTube @olga_salkay

На пательні обсмажити цибулю, потім додати моркву й солодкий перець. Через дві хвилини додати варений тертий буряк.

Морква та буряк. Фото: YouTube @olga_salkay

Додати сіль, цукор та оцет 9%. Все перемішати. Потім додати томатне пюре або томтану пасту. Готувати протягом 30 хвилин, періодично помішувати.

Морква, буряк та томат. Фото: YouTube @olga_salkay

Розкладаємо заправку по банкам, стерилізувати протягом 50 хвилин з момента закипання. Потім закрити кришками та залишити для охолодження.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @olga_salkay

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