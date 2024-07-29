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Заправка на зиму для українського борщу з 1 кг буряка

29 липня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Борщова заправка на зиму для українського борщу з 1 кг буряка — покроковий рецепт приготування
Борщова заправка. Фото: YouTube @olga_salkay
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте борщову заправку на зиму з 1 кг буряка, щоб завжди мати під рукою основу для смачного українського борщу. Цей рецепт допоможе вам зберегти всі необхідні інгредієнти, щоб у будь-який час легко приготувати традиційний борщ.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня

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Вам знадобиться: 

  • червоний буряк варений 1 кг;
  • цибуля 250 г;
  • морква 250 г;
  • солодкий перець 200 г;
  • соняшникова олія 100 мл;
  • томатне п'юре 150 мл;
  • (або томатна паста 100 г);
  • цукор 3 ст. ложки;
  • сіль 1 ст. ложка (з гіркою);
  • оцет 9% 4 ст. ложки;
  • чорний перець за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти моркву та буряк. Нарізати солодкий перець, цибулю та підготувати інші інгредієнти. 

борщова заправка на зиму
Інгредієнти для заготовки. Фото: YouTube @olga_salkay

На пательні обсмажити цибулю, потім додати моркву й солодкий перець. Через дві хвилини додати варений тертий буряк. 

заправка на зиму рецепт
Морква та буряк. Фото: YouTube @olga_salkay

Додати сіль, цукор та оцет 9%. Все перемішати. Потім додати томатне пюре або томтану пасту. Готувати протягом 30 хвилин, періодично помішувати. 

рецепт борщу на зиму
Морква, буряк та томат. Фото: YouTube @olga_salkay

Розкладаємо заправку по банкам, стерилізувати протягом 50 хвилин з момента закипання. Потім закрити кришками та залишити для охолодження.

заготовки з буряка на зиму
Стерилізація банок. Фото: YouTube @olga_salkay

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, за смаком, як аджика — усі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або супу та рагу, а дехто їсть її прямо зі свіжим хлібом.

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