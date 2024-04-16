Украинская выпечка с легко готовящимся маком — рецепт с фото и видео

Завиванцы с маком — древний украинский рецепт рулета
Рецепт завиванцев с маком. Автор рецепта утверждает, что таким способом готовили еще наши бабушки. Традиционная украинская выпечка, которую следует приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- мука 500 г;
- молоко 250 мл;
- дрожжи (сухие) 7 г;
- масло 100 г;
- яйцо 1 шт;
- сахар 100 г;
- соль 1/2ч.л.
Для начинки:
- мак 200 г;
- молоко 150 мл;
- сахар 70 г;
- орехи 100 г.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить опару. К теплому молоку добавить сухие или живые дрожжи. Все тщательно перемешать, добавить одну столовую ложку сахара и две столовые ложки муки. Оставить в теплом месте на 30–40 минут.
Теперь нужно добавить к яйцам сахар. Все тщательно перемешать и добавить теплое масло. В конце добавить соль.
Яичную массу добавить в опару. Все тщательно перемешать.
Замешать тесто, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте.
Теперь приготовим маковую начинку. В кастрюлю добавить мак и молоко, перемешать и довести до кипения на среднем огне, добавить сахар. Варить 15 минут.
На тесто выкладываем маковую начинку и формируем два рулета. Оставляем на 15-20 минут.
Рулеты смазать яичным желтком с молоком. Отправляем в духовку, выпекаем при 180 ºС в течение 40-45 минут.
Нарезаем маковый рулет на кусочки и можно подавать на стол.
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