Украинская выпечка с легко готовящимся маком — рецепт с фото и видео

Выпечка с маком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Рецепт завиванцев с маком. Автор рецепта утверждает, что таким способом готовили еще наши бабушки. Традиционная украинская выпечка, которую следует приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

мука 500 г;

молоко 250 мл;

дрожжи (сухие) 7 г;

масло 100 г;

яйцо 1 шт;

сахар 100 г;

соль 1/2ч.л.

Для начинки:

мак 200 г;

молоко 150 мл;

сахар 70 г;

орехи 100 г.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить опару. К теплому молоку добавить сухие или живые дрожжи. Все тщательно перемешать, добавить одну столовую ложку сахара и две столовые ложки муки. Оставить в теплом месте на 30–40 минут.

Молоко и дрожжи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно добавить к яйцам сахар. Все тщательно перемешать и добавить теплое масло. В конце добавить соль.

Яйца для теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Яичную массу добавить в опару. Все тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Замешать тесто, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь приготовим маковую начинку. В кастрюлю добавить мак и молоко, перемешать и довести до кипения на среднем огне, добавить сахар. Варить 15 минут.

Маковая начинка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На тесто выкладываем маковую начинку и формируем два рулета. Оставляем на 15-20 минут.

Маковая начинка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Рулеты смазать яичным желтком с молоком. Отправляем в духовку, выпекаем при 180 ºС в течение 40-45 минут.

Рулеты с маком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Нарезаем маковый рулет на кусочки и можно подавать на стол.

Рулеты с маком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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