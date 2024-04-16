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Завиванцы с маком — древний украинский рецепт рулета

16 апреля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Украинская выпечка с легко готовящимся маком — рецепт с фото и видео
Выпечка с маком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт завиванцев с маком. Автор рецепта утверждает, что таким способом готовили еще наши бабушки. Традиционная украинская выпечка, которую следует приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • мука 500 г;
  • молоко 250 мл;
  • дрожжи (сухие) 7 г;
  • масло 100 г;
  • яйцо 1 шт;
  • сахар 100 г;
  • соль 1/2ч.л.

Для начинки:

  • мак 200 г;
  • молоко 150 мл;
  • сахар 70 г;
  • орехи 100 г.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить опару. К теплому молоку добавить сухие или живые дрожжи. Все тщательно перемешать, добавить одну столовую ложку сахара и две столовые ложки муки. Оставить в теплом месте на 30–40 минут.

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Молоко и дрожжи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно добавить к яйцам сахар. Все тщательно перемешать и добавить теплое масло. В конце добавить соль.

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Яйца для теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Яичную массу добавить в опару. Все тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Замешать тесто, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь приготовим маковую начинку. В кастрюлю добавить мак и молоко, перемешать и довести до кипения на среднем огне, добавить сахар. Варить 15 минут.

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Маковая начинка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На тесто выкладываем маковую начинку и формируем два рулета. Оставляем на 15-20 минут.

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Маковая начинка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Рулеты смазать яичным желтком с молоком. Отправляем в духовку, выпекаем при 180 ºС в течение 40-45 минут.

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Рулеты с маком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Нарезаем маковый рулет на кусочки и можно подавать на стол.

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Рулеты с маком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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