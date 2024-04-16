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Завиванці з маком — стародавній український рецепт рулету

16 квітня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Українська випічка з маком, яка легко готується — рецепт з фото та відео
Випічка з маком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт завиванців з маком. Автор рецепту стверджує, що в такий спосіб готували ще наші бабусі. Традиційна українська випічка, яку варто приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • борошно 500 г;
  • молоко 250 мл;
  • дріжджі (сухі) 7 г;
  • масло 100 г;
  • яйце 1 шт;
  • цукор 100 г;
  • сіль 1/2ч.л.

Для начинки:

  • мак 200 г;
  • молоко 150 мл;
  • цукор 70 г;
  • горіхи 100 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати опару. До теплого молока додати сухі або живі дріжжі. Все ретельно перемішати, додати одну столову ложку цукру та дві столові ложки борошна. Залишити в теплому місці на 30-40 хвилин. 

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Молоко та дріжжі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно додати до яєць цукор. Все ретельно перемішати та додати тепле вершкове масло. В кінці додати сіль. 

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Яйця для тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Яєчну масу додати до опари. Все ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Замішати тісто, накрити харчовою плівкою та залишити в теплому місці. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер приготуємо макову начинку. В каструлю додати мак та молоко, перемішати та довести до кипіння на середньому вогні, додати цукор. Варити 15 хвилин. 

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Макова начинка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На тісто викладаємо макову начинку та формуємо два рулета. Залишаємо на 15-20 хвилин. 

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Макова начинка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Рулети змастити яєчним жовтком з молоком. Відправляємо в духовку, випікати при 180 ºС протягом 40-45 хвилин. 

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Рулети з маком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Нарізаємо маковий рулет на шматочки та можна подавати до столу. 

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Рулети з маком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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