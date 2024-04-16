Українська випічка з маком, яка легко готується — рецепт з фото та відео

Завиванці з маком — стародавній український рецепт рулету
Рецепт завиванців з маком. Автор рецепту стверджує, що в такий спосіб готували ще наші бабусі. Традиційна українська випічка, яку варто приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- борошно 500 г;
- молоко 250 мл;
- дріжджі (сухі) 7 г;
- масло 100 г;
- яйце 1 шт;
- цукор 100 г;
- сіль 1/2ч.л.
Для начинки:
- мак 200 г;
- молоко 150 мл;
- цукор 70 г;
- горіхи 100 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати опару. До теплого молока додати сухі або живі дріжжі. Все ретельно перемішати, додати одну столову ложку цукру та дві столові ложки борошна. Залишити в теплому місці на 30-40 хвилин.
Тепер потрібно додати до яєць цукор. Все ретельно перемішати та додати тепле вершкове масло. В кінці додати сіль.
Яєчну масу додати до опари. Все ретельно перемішати.
Замішати тісто, накрити харчовою плівкою та залишити в теплому місці.
Тепер приготуємо макову начинку. В каструлю додати мак та молоко, перемішати та довести до кипіння на середньому вогні, додати цукор. Варити 15 хвилин.
На тісто викладаємо макову начинку та формуємо два рулета. Залишаємо на 15-20 хвилин.
Рулети змастити яєчним жовтком з молоком. Відправляємо в духовку, випікати при 180 ºС протягом 40-45 хвилин.
Нарізаємо маковий рулет на шматочки та можна подавати до столу.
Раніше ми писали про рецепт домашніх роліні з грибами з лаваша від української господині.
Також ми розповідали про рецепт смачного хліба на сковороді.
Ще радимо ознайомитися з рецептом натуральної домашньої ковбаси для дитини до школи.
Читайте Новини.LIVE!