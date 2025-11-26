Рецепт приготовления пышных дрожжевых блинов с фото — завтрак с манкой

Завтрак №1 вместо блинов и оладьев — понадобится 300 г манки
Этот завтрак с манкой получается невероятно пышным и нежным, значительно вкуснее классических блинов и оладий. Тесто на дрожжах создает воздушную текстуру, а простые ингредиенты делают блюдо быстрым в приготовлении.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- манная крупа — 300 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- дрожжи сухие — 10 г;
- вода теплая — 300 мл.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- молоко теплое — 300 мл.;
- масло — 3 ст. л.;
- мука — 100 г;
- масло для обжаривания — произвольно.
Способ приготовления
Смешать манную крупу, сахар и сухие дрожжи, добавить теплую воду и перемешать до однородности.
Накрыть крышкой и оставить на двадцать минут до появления пены.
Добавить соль, яйца, теплое молоко и масло, перемешать. Просеять муку частями и взбить блендером до пышной однородной массы.
Накрыть пленкой и оставить на один час для подъема. Разогреть масло на сковороде, выкладывать массу порциями и обжаривать до золотистости с обеих сторон.
