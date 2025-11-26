Рецепт приготовления пышных дрожжевых блинов с фото — завтрак с манкой

Лепешки из манки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот завтрак с манкой получается невероятно пышным и нежным, значительно вкуснее классических блинов и оладий. Тесто на дрожжах создает воздушную текстуру, а простые ингредиенты делают блюдо быстрым в приготовлении.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

манная крупа — 300 г;

сахар — 3 ст. л.;

дрожжи сухие — 10 г;

вода теплая — 300 мл.;

соль — 0,5 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

молоко теплое — 300 мл.;

масло — 3 ст. л.;

мука — 100 г;

масло для обжаривания — произвольно.

Способ приготовления

Смешать манную крупу, сахар и сухие дрожжи, добавить теплую воду и перемешать до однородности.

Тесто с манкой. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть крышкой и оставить на двадцать минут до появления пены.

Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить соль, яйца, теплое молоко и масло, перемешать. Просеять муку частями и взбить блендером до пышной однородной массы.

Оладьи с манкой. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть пленкой и оставить на один час для подъема. Разогреть масло на сковороде, выкладывать массу порциями и обжаривать до золотистости с обеих сторон.

