Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Завтрак №1 вместо блинов и оладьев — понадобится 300 г манки

Завтрак №1 вместо блинов и оладьев — понадобится 300 г манки

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 05:04
обновлено: 17:25
Рецепт приготовления пышных дрожжевых блинов с фото — завтрак с манкой
Лепешки из манки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот завтрак с манкой получается невероятно пышным и нежным, значительно вкуснее классических блинов и оладий. Тесто на дрожжах создает воздушную текстуру, а простые ингредиенты делают блюдо быстрым в приготовлении.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • манная крупа — 300 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • дрожжи сухие — 10 г;
  • вода теплая — 300 мл.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко теплое — 300 мл.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • мука — 100 г;
  • масло для обжаривания — произвольно.

Способ приготовления

Смешать манную крупу, сахар и сухие дрожжи, добавить теплую воду и перемешать до однородности.

що приготувати на сніданок
Тесто с манкой. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть крышкой и оставить на двадцать минут до появления пены.

млинці з манкою на сніданок
Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить соль, яйца, теплое молоко и масло, перемешать. Просеять муку частями и взбить блендером до пышной однородной массы.

рецепт оладок з манкою на сніданок
Оладьи с манкой. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть пленкой и оставить на один час для подъема. Разогреть масло на сковороде, выкладывать массу порциями и обжаривать до золотистости с обеих сторон.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт оладьи идея для завтрака блины манка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации