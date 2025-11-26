Відео
Україна
Сніданок №1 замість млинців та оладків — знадобиться 300 г манки

Сніданок №1 замість млинців та оладків — знадобиться 300 г манки

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 05:04
Оновлено: 17:25
Рецепт приготування пишних дріжджових млинців з фото — сніданок з манкою
Коржики з манки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей сніданок з манкою виходить неймовірно пишним і ніжним, значно смачніше за класичні млинці та оладки. Тісто на дріжджах створює повітряну текстуру, а прості інгредієнти роблять страву швидкою у приготуванні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • манна крупа — 300 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • дріжджі сухі — 10 г;
  • вода тепла — 300 мл.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • молоко тепле — 300 мл.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • борошно — 100 г;
  • олія для обсмажування — довільно.

Спосіб приготування

Змішати манну крупу, цукор і сухі дріжджі, додати теплу воду та перемішати до однорідності.

що приготувати на сніданок
Тісто з манкою. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити кришкою і залишити на двадцять хвилин до появи піни. 

млинці з манкою на сніданок
Приготування оладок. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сіль, яйця, тепле молоко та олію, перемішати. Просіяти борошно частинами та збити блендером до пишної однорідної маси. 

рецепт оладок з манкою на сніданок
Оладки з манкою. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити плівкою і залишити на одну годину для підйому. Розігріти олію на сковороді, викладати масу порціями та обсмажувати до золотистості з обох боків.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт оладки ідея для сніданку млинці манка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
