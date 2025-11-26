Рецепт приготування пишних дріжджових млинців з фото — сніданок з манкою

Коржики з манки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей сніданок з манкою виходить неймовірно пишним і ніжним, значно смачніше за класичні млинці та оладки. Тісто на дріжджах створює повітряну текстуру, а прості інгредієнти роблять страву швидкою у приготуванні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

манна крупа — 300 г;

цукор — 3 ст. л.;

дріжджі сухі — 10 г;

вода тепла — 300 мл.;

сіль — 0,5 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

молоко тепле — 300 мл.;

олія — 3 ст. л.;

борошно — 100 г;

олія для обсмажування — довільно.

Спосіб приготування

Змішати манну крупу, цукор і сухі дріжджі, додати теплу воду та перемішати до однорідності.

Тісто з манкою. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити кришкою і залишити на двадцять хвилин до появи піни.

Приготування оладок. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сіль, яйця, тепле молоко та олію, перемішати. Просіяти борошно частинами та збити блендером до пишної однорідної маси.

Оладки з манкою. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити плівкою і залишити на одну годину для підйому. Розігріти олію на сковороді, викладати масу порціями та обсмажувати до золотистості з обох боків.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.