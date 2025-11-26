Рецепт приготування пишних дріжджових млинців з фото — сніданок з манкою

Сніданок №1 замість млинців та оладків — знадобиться 300 г манки
Цей сніданок з манкою виходить неймовірно пишним і ніжним, значно смачніше за класичні млинці та оладки. Тісто на дріжджах створює повітряну текстуру, а прості інгредієнти роблять страву швидкою у приготуванні.
Вам знадобиться:
- манна крупа — 300 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- дріжджі сухі — 10 г;
- вода тепла — 300 мл.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- яйця — 2 шт.;
- молоко тепле — 300 мл.;
- олія — 3 ст. л.;
- борошно — 100 г;
- олія для обсмажування — довільно.
Спосіб приготування
Змішати манну крупу, цукор і сухі дріжджі, додати теплу воду та перемішати до однорідності.
Накрити кришкою і залишити на двадцять хвилин до появи піни.
Додати сіль, яйця, тепле молоко та олію, перемішати. Просіяти борошно частинами та збити блендером до пишної однорідної маси.
Накрити плівкою і залишити на одну годину для підйому. Розігріти олію на сковороді, викладати масу порціями та обсмажувати до золотистості з обох боків.
