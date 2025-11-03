Млинці з яблуком на сніданок за 10 хвилин — швидкий рецепт

Яблучні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Ці млинці — справжній порятунок для швидкого сніданку. Усього одне яблуко робить тісто ароматним і ніжним, а структура виходить еластичною та повітряною. Вони мають легку фруктову нотку й чудово смакують і з варенням, і з вершковим маслом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 2 ст. ложки;

ванільний цукор — 1 пакетик;

сіль — дрібка;

олія або розтоплене вершкове масло — 50 г;

молоко — 400 мл;

борошно — 180 г;

яблуко — 1 середнє.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до легкої піни. Додати олію або розтоплене вершкове масло, потім поступово влити половину молока, перемішуючи вінчиком.

Тісто та натерте яблуко. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово просіяти борошно й збити тісто до однорідності без грудочок. Долити решту молока й перемішати — консистенція має бути, як у рідкої сметани. Тісто залишити на 10–15 хвилин, щоб воно стало більш еластичним. Яблуко очистити від шкірки, натерти на середній тертці та додати до тіста. Перемішати, щоб фрукт рівномірно розподілився.

Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Сковорідку злегка змастити олією перед першим млинцем. Наливати тісто тонким шаром, обсмажувати з обох боків до золотистого кольору.

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Готові млинці скласти стопкою, подати гарячими з улюбленим джемом, сметаною або згущеним молоком.

