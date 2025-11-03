Відео
Млинці на сніданок — шедевральний рецепт, знадобиться 1 яблуко

Млинці на сніданок — шедевральний рецепт, знадобиться 1 яблуко

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 05:04
Оновлено: 00:41
Млинці з яблуком на сніданок за 10 хвилин — швидкий рецепт
Яблучні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Ці млинці — справжній порятунок для швидкого сніданку. Усього одне яблуко робить тісто ароматним і ніжним, а структура виходить еластичною та повітряною. Вони мають легку фруктову нотку й чудово смакують і з варенням, і з вершковим маслом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 2 ст. ложки;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • сіль — дрібка;
  • олія або розтоплене вершкове масло — 50 г;
  • молоко — 400 мл;
  • борошно — 180 г;
  • яблуко — 1 середнє.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до легкої піни. Додати олію або розтоплене вершкове масло, потім поступово влити половину молока, перемішуючи вінчиком.

рецепт яблучних млинців
Тісто та натерте яблуко. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово просіяти борошно й збити тісто до однорідності без грудочок. Долити решту молока й перемішати — консистенція має бути, як у рідкої сметани. Тісто залишити на 10–15 хвилин, щоб воно стало більш еластичним. Яблуко очистити від шкірки, натерти на середній тертці та додати до тіста. Перемішати, щоб фрукт рівномірно розподілився.

простий рецепт млинців
Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Сковорідку злегка змастити олією перед першим млинцем. Наливати тісто тонким шаром, обсмажувати з обох боків до золотистого кольору.

млинці на сніданок з тертим яблуком
Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Готові млинці скласти стопкою, подати гарячими з улюбленим джемом, сметаною або згущеним молоком.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яблука рецепт ідея для сніданку тісто млинці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
