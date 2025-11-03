Блины с яблоком на завтрак за 10 минут — быстрый рецепт

Блины на завтрак — шедевральный рецепт, понадобится 1 яблоко
Эти блины — настоящее спасение для быстрого завтрака. Всего одно яблоко делает тесто ароматным и нежным, а структура получается эластичной и воздушной. Они имеют легкую фруктовую нотку и прекрасно сочетаются и с вареньем, и со сливочным маслом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 2 ст. ложки;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- соль — щепотка;
- масло или растопленное сливочное масло — 50 г;
- молоко — 400 мл.;
- мука — 180 г;
- яблоко — 1 среднее.
Способ приготовления
В миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавить растительное или растопленное сливочное масло, затем постепенно влить половину молока, перемешивая венчиком.
Постепенно просеять муку и взбить тесто до однородности без комочков. Долить остальное молоко и перемешать — консистенция должна быть, как у жидкой сметаны. Тесто оставить на 10-15 минут, чтобы оно стало более эластичным. Яблоко очистить от кожуры, натереть на средней терке и добавить в тесто. Перемешать, чтобы фрукт равномерно распределился.
Сковородку слегка смазать маслом перед первым блином. Наливать тесто тонким слоем, обжаривать с обеих сторон до золотистого цвета.
Готовые блины сложить стопкой, подать горячими с любимым джемом, сметаной или сгущенкой.
