Блины с яблоком на завтрак за 10 минут — быстрый рецепт

Яблочные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Эти блины — настоящее спасение для быстрого завтрака. Всего одно яблоко делает тесто ароматным и нежным, а структура получается эластичной и воздушной. Они имеют легкую фруктовую нотку и прекрасно сочетаются и с вареньем, и со сливочным маслом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 2 ст. ложки;

ванильный сахар — 1 пакетик;

соль — щепотка;

масло или растопленное сливочное масло — 50 г;

молоко — 400 мл.;

мука — 180 г;

яблоко — 1 среднее.

Способ приготовления

В миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавить растительное или растопленное сливочное масло, затем постепенно влить половину молока, перемешивая венчиком.

Тесто и натертое яблоко. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно просеять муку и взбить тесто до однородности без комочков. Долить остальное молоко и перемешать — консистенция должна быть, как у жидкой сметаны. Тесто оставить на 10-15 минут, чтобы оно стало более эластичным. Яблоко очистить от кожуры, натереть на средней терке и добавить в тесто. Перемешать, чтобы фрукт равномерно распределился.

Приготовление блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Сковородку слегка смазать маслом перед первым блином. Наливать тесто тонким слоем, обжаривать с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые блины сложить стопкой, подать горячими с любимым джемом, сметаной или сгущенкой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.