Тыква, яйца, молоко — вкусный завтрак, без сахара и без духовки

Тыква, яйца, молоко — вкусный завтрак, без сахара и без духовки

Дата публикации 16 октября 2025 05:04
Тыквенные блинчики без сахара — рецепт вкусного завтрака без духовки с фото
Тыква и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Эти тыквенные блины — настоящая осенняя находка для завтрака. Они нежные, ароматные и абсолютно без сахара, поэтому подходят даже тем, кто следит за питанием. Готовятся быстро, без духовки, только из нескольких простых ингредиентов — тыквы, молока и яиц.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыквенное пюре — ½ стакана;
  • молоко — 600 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 200 г (пшеничная, овсяная или рисовая);
  • щепотка соли;
  • растительное масло — 2 ст. л. + немного для жарки;
  • ванильный сахар — по желанию.

Способ приготовления

Нарезать тыкву кубиками и приготовить на пару 10-12 минут, чтобы сохранить естественный цвет и аромат. По желанию тыкву можно запечь или отварить. Когда она станет мягкой, измельчить в блендере до состояния нежного пюре.

рецепт гарбузових млинців
Приготовление блинов. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске взбить яйца со щепоткой соли и ванилином. Добавить молоко и тыквенное пюре, перемешать венчиком до однородности. Постепенно всыпать муку, хорошо перемешивая, чтобы не осталось комочков. В конце влить растительное масло и снова размешать. Разогреть сковороду, смазать ее каплей масла и вылить тонкий слой теста. Обжарить блины с обеих сторон до золотистой корочки.

рецепт гарбузових млинців на сніданок
Блинчик на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые тыквенные блины получаются тонкие, эластичные и ароматные. Их можно подавать со сметаной, йогуртом, медом или свежими фруктами. Это легкий, вкусный и питательный завтрак, который не требует духовки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

тыква яйца молоко рецепт идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
