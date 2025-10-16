Тыквенные блинчики без сахара — рецепт вкусного завтрака без духовки с фото

Тыква, яйца, молоко — вкусный завтрак, без сахара и без духовки
Эти тыквенные блины — настоящая осенняя находка для завтрака. Они нежные, ароматные и абсолютно без сахара, поэтому подходят даже тем, кто следит за питанием. Готовятся быстро, без духовки, только из нескольких простых ингредиентов — тыквы, молока и яиц.
Вам понадобится:
- тыквенное пюре — ½ стакана;
- молоко — 600 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 200 г (пшеничная, овсяная или рисовая);
- щепотка соли;
- растительное масло — 2 ст. л. + немного для жарки;
- ванильный сахар — по желанию.
Способ приготовления
Нарезать тыкву кубиками и приготовить на пару 10-12 минут, чтобы сохранить естественный цвет и аромат. По желанию тыкву можно запечь или отварить. Когда она станет мягкой, измельчить в блендере до состояния нежного пюре.
В большой миске взбить яйца со щепоткой соли и ванилином. Добавить молоко и тыквенное пюре, перемешать венчиком до однородности. Постепенно всыпать муку, хорошо перемешивая, чтобы не осталось комочков. В конце влить растительное масло и снова размешать. Разогреть сковороду, смазать ее каплей масла и вылить тонкий слой теста. Обжарить блины с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые тыквенные блины получаются тонкие, эластичные и ароматные. Их можно подавать со сметаной, йогуртом, медом или свежими фруктами. Это легкий, вкусный и питательный завтрак, который не требует духовки.
